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Neredeyse herkes yapıyor! Gıda satın alırken buna mutlaka dikkat edin

27.07.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, "internet alışverişlerde gıdanın son kullanma tarihini kontrol edin" uyarısında bulundu.

Neredeyse herkes yapıyor! Gıda satın alırken buna mutlaka dikkat edin

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, internet üzerinden yapılan gıda alışverişlerinde, tüketicinin raftaki ürünü kontrol edemediğini belirterek, "Eve gelen ürünlerin muhakkak son kullanma tarihine bakılması gerekiyor." dedi. Bakal, internetten alışverişlerde tüketicinin ürünleri sadece fotoğraftan gördüğünü, satın alma işlemi sonrası ürünlerin seçimini yapamadığını dile getirdi.

Yerinde alışverişte tüketicinin son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri tercih etmediğini, internet alışverişinde ise bu duruma müdahale edemediğini anlatan Bakal, "Tek başınıza yaşıyor olabilirsiniz ve satın aldığınız gıdayı belki de uzun bir zaman içinde tüketeceksiniz. Fakat gelen ürünün son kullanma tarihi yakın olabiliyor.

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İnternet üzerinden yapılan gıda alışverişlerinde, tüketici raftaki ürünü kontrol edemiyor. Eve gelen ürünlerin muhakkak son kullanma tarihine bakılması gerekiyor. Burada görev işletmeye düşüyor. Raf ömrü yaklaşan ürünleri özellikle internetten alışveriş yapan tüketicinin poşetine koymamalı." diye konuştu.

Bakal, mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinin 15. maddesinde son kullanma tarihi henüz geçmemiş ancak yaklaşmış olan ürünlerde satın alma sonrası cayma hakkının olmadığını söyledi.

"DÜNYADA ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIĞI KOVİD-19 SALGININDA DEĞİŞTİ"

Özellikle süt ve süt ürünleri ile şarküteri gıdalarında son kullanma tarihinin önemine dikkati çeken Bakal, şunları kaydetti;

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"Dünyada alışveriş alışkanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde değişti. İnternet alışverişi 1,5 yılda fazlasıyla önem arz eden bir pazar haline geldi. Özellikle son dönemlerde internette yaygın kullanılan market alışverişlerinde ürüne dokunma şansı olmayan tüketicinin haklarının gözetilmesi gerekiyor. Süt ve süt ürünleri, şarküteri gibi bozulma ihtimali yüksek gıdaların kontrollerini muhakkak satın aldıktan sonra yapın. Satıcının da empati yaparak tüketicinin haklarını koruması son derece önemli. 10 kilogramlık peynirin son kullanma tarihine bir hafta kalmışsa, o ürünün müşteriye gönderilmemesi gerekir."

Bakal, tüketicinin yanı sıra üretici ve sağlayıcının da korunması gerektiğini dile getirerek, "Üretici 'malım satılacak' diye üretiyor. Sağlayıcı da bu malı satabileceğine güvenerek pazarda yerini alıyor. Dolayısıyla her ikisi de ülke ekonomisi için ter döküyor. Tüketimi uzun sürecek ürünlerin son kullanma tarihine bakılarak alınması daha doğru bir alışveriş yöntemi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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