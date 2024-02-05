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'Net işareti' dedi: İş dünyasından Merkez Bankası için dikkat çeken mesaj: 'Ekonomi politikasında değişiklik...'

05.02.2024 10:22 | Son Güncelleme:
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında (TCMB) yaşanan başkan değişikliğine ilişkin, "İş dünyası olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TCMB'nin ekonomi politikasında bir sapma veya değişiklik olacağını öngörmüyoruz." dedi.

'Net işareti' dedi: İş dünyasından Merkez Bankası için dikkat çeken mesaj: 'Ekonomi politikasında değişiklik...'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında (TCMB) yaşanan başkan değişiminin Türkiye'nin ekonomi politikasının yansımalarına dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin devam eden bir ekonomi politikası paketi bulunduğuna işaret eden Avdagiç, bu anlamda TCMB'de uygulanan politika setinin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile uyumlu şekilde yürüdüğünü vurguladı.

Avdagiç, TCMB Başkanlığına daha önce Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Fatih Karahan'ın seçilmesinin önemli olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş dünyası olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TCMB'nin ekonomi politikasında bir sapma veya değişiklik olacağını öngörmüyoruz. En önemli konulardan biri döviz fiyatlarına yansımasının ne olacağıydı, hafta sonu herhangi bir dalgalanma olmadı, gayet stabil ve yatay bir seyirde süreç devam etti. Döviz kuru tek gösterge değil ama kısa vadede önemli bir gösterge. Dolayısıyla TCMB politika setinin ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomi politikasının aynen devam edeceğini görüyoruz, piyasada olumsuz bir yansıması olmasını öngörmüyoruz."

MERKEZ BANKASI (16)

"İLK MESAJ MEVCUT POLİTİKANIN DEVAM EDECEĞİNİN NET İŞARETİ"

Başkan Avdagiç, bu değişimin ekonomi politikasında herhangi bir farklılık getirmeyeceğini ifade ederek, Bankanın son dönemde uyguladığı mevcut para politikasının sürdürüleceğini söyledi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yaptığı ilk açıklamaya atıfta bulunan Avdagiç, "Başkanın ilk mesajı da bugüne kadar açıklanmış olan politikanın devam edeceğinin net işaretidir. Hatta bazı yorumculara göre yeni Başkanın biraz daha şahin bir politika izleyeceği öngörülüyor. Şu andaki ilk mesaj mevcut politikanın devam edeceğinin açık bir işareti." ifadelerini kullandı.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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