Net ve brüt asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücrete ne kadar zam geldi? 2022 asgari ücret ve AGİ fiyatları

Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı asgari ücret rakamını ve AGİ ücretlerini ilan edildi. Peki 2022 asgari ücret ne kadar oldu? Evli, bekar, çocuklu AGİ ücretleri ne kadar oldu? Asgari ücrete ne kadar zam geldi? İşte detaylar…
2022 yılı asgari ücreti belli oldu. İlki 1 Aralık’ta, ikincisi 7 Aralık’ta 3’üncüsü ise 9 Aralık’ta toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, son toplantısını 16 Aralık 2021 Perşembe günü Çalışma Bakanlığı’nda yaptı.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 2022 yılı asgari ücret rakamlarını açıkladı.
2022 yılında geçerli olmak üzere net asgari ücret 4 bin 250 TL oldu.
Bu şekilde asgari ücrette yüzde 50,44 artış yapıldı. Öte yandan asgari ücrette gelir ve damga vergisi de kaldırıldı.
1996 yılında asgari ücret
Net asgari ücret: 11,339,802 TL
Brüt asgari ücret: 17,010 TL
1997 yılı asgari ücret
Net: 23,474,588 TL
Brüt: 35,437,500 TL
1998 yılı asgari ücret
Net: 33,808,514 TL
Brüt: 47,839,500 TL
1999 yılı asgari ücret
Net: 58,948,065 TL
Brüt: 78,075,000 TL
2000 yılı asgari ücret
Net: 82,417,500 TL
Brüt: 109,800 TL
2001 yılı asgari ücret
Net: 102,369,600 TL
Brüt: 139,950 TL
2002 yılı asgari ücret
Net: 163,563,536 TL
Brüt: 222,000,750 TL
2003 yılı asgari ücret
Net: 225,999 TL
Brüt: 306 TL
2004 yılı asgari ücret
Net: 303,079,500 TL
Brüt: 423 TL
Bu yıldan itibaren TL’den 6 sıfır atılmıştır.
2005 yılı asgari ücret
Net: 350.15 TL
Brüt: 488.70 TL
2006 yılı asgari ücret
Net: 380.46 TL
Brüt: 531 TL
2007 yılı asgari ücret
Net: 403.03 TL
Brüt: 562.50 TL
2008 yılı asgari ücret
Net: 481.55 TL
Brüt: 608.40 TL
2009 yılı asgari ücret
Net: 527.13 TL
Brüt: 666 TL
2010 yılı asgari ücret
Net: 576.57 TL
Brüt: 729 TL
2011 yılı asgari ücret
Net: 629.96 TL
Brüt: 796.50 TL
2012 yılı asgari ücret
Net: 701.13 TL
Brüt: 886.50 TL
2013 yılı asgari ücret
Net: 773.01 TL
Brüt: 978.60 TL
2014 yılı asgari ücret
Net: 846 TL
Brüt: 1,071 TL
2015 yılı asgari ücret
Net: 949.07 TL
Brüt: 1,201.50 TL
2016 yılı asgari ücret
Net: 1,300.99 TL
Brüt: 1,647 TL
2017 yılı asgari ücret
Net: 1,404.06 TL
Brüt: 1,777.50 TL
2018 yılı asgari ücret kaç TL?
Net: 1,603 TL
Brüt: 2,029 TL
2019 asgari ücret ne kadar?
Asgari ücret net 2.020,90 TL
Asgari ücret brüt 2.558,40 TL
2020 asgari ücret ne kadar?
Asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, Asgari ücretnet 2 bin 324 lira 71 kuruş
2021 asgari ücret ne kadar?
Asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net asgari ücret 2 bin 825 lira 90 kuruş
2021 AGİ tablosu
Bekar 268,31TL
Evli eşi çalışmayan 321,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışan 268,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL
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