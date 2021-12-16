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Net ve brüt asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücrete ne kadar zam geldi? 2022 asgari ücret ve AGİ fiyatları

16.12.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Net ve brüt asgari ücret rakamları belli oluyor. 2022 yılında geçerli olacak şekilde milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret ve AGİ rakamları paylaşıldı. 4 kez bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun nihai kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı asgari ücret rakamını ve AGİ ücretlerini ilan edildi. Peki 2022 asgari ücret ne kadar oldu? Evli, bekar, çocuklu AGİ ücretleri ne kadar oldu? Asgari ücrete ne kadar zam geldi? İşte detaylar…

NET VE BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR ODLU?

2022 yılı asgari ücreti belli oldu. İlki 1 Aralık’ta, ikincisi 7 Aralık’ta 3’üncüsü ise 9 Aralık’ta toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, son toplantısını 16 Aralık 2021 Perşembe günü Çalışma Bakanlığı’nda yaptı.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 2022 yılı asgari ücret rakamlarını açıkladı.

2022 yılında geçerli olmak üzere net asgari ücret 4 bin 250 TL oldu.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Bu şekilde asgari ücrette yüzde 50,44 artış yapıldı. Öte yandan asgari ücrette gelir ve damga vergisi de kaldırıldı.

YILDAN YILA ASGARİ ÜCRET TABLOSU

1996 yılında asgari ücret
Net asgari ücret: 11,339,802 TL

Brüt asgari ücret: 17,010 TL

1997 yılı asgari ücret
Net: 23,474,588 TL

Brüt: 35,437,500 TL

1998 yılı asgari ücret
Net: 33,808,514 TL

Brüt: 47,839,500 TL

1999 yılı asgari ücret
Net: 58,948,065 TL

Brüt: 78,075,000 TL

2000 yılı asgari ücret
Net: 82,417,500 TL

Brüt: 109,800 TL

2001 yılı asgari ücret
Net: 102,369,600 TL

Brüt: 139,950 TL

2002 yılı asgari ücret
Net: 163,563,536 TL

Brüt: 222,000,750 TL

2003 yılı asgari ücret
Net: 225,999 TL

Brüt: 306 TL

2004 yılı asgari ücret
Net: 303,079,500 TL

Brüt: 423 TL

Bu yıldan itibaren TL’den 6 sıfır atılmıştır.

2005 yılı asgari ücret
Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 yılı asgari ücret
Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 yılı asgari ücret
Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 yılı asgari ücret
Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 yılı asgari ücret
Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 yılı asgari ücret
Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 yılı asgari ücret
Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 yılı asgari ücret
Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 yılı asgari ücret
Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 yılı asgari ücret
Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 yılı asgari ücret
Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 yılı asgari ücret
Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 yılı asgari ücret
Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 yılı asgari ücret kaç TL?
Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL

2019 asgari ücret ne kadar?
Asgari ücret net 2.020,90 TL

Asgari ücret brüt 2.558,40 TL

2020 asgari ücret ne kadar?
Asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, Asgari ücretnet 2 bin 324 lira 71 kuruş

2021 asgari ücret ne kadar?
Asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net asgari ücret 2 bin 825 lira 90 kuruş

2021 AGİ tablosu
Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL


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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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