Netflix en ucuz reklamsız aboneliğini kaldırıyor

Netflix, yayınladığı son çeyrek raporunda 2024 yılının 2. çeyreğinden itibaren en ucuz reklamsız "Temel" planının Kanada ve İngiltere'de tamamen kalkacağını duyurdu.

Ekonomim'de yer alan habere göre, dijital yayın platfomu, geçtiğimiz temmuz ayından bu yana bu kademeye yeni abonelik almayı durdurmuştu, ancak artık mevcut abonelerin de bu planda kalmaya devam edemeyeceği duyuruldu.

Aylık 11.99 dolar olan reklamsız temel plan aboneliğinin artık son bulması sonrası, abonelere Netflix'in en ucuz reklamsız planı olarak aylık 15,49 dolarlık seçenek kalacak.

ABONE SAYISI 260 MİLYONU AŞTI

Netflix, 2023'ün son çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,5 artışla 8,83 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, 2022'nin aynı döneminde 7,85 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin net karı da geçen yılın son çeyreğinde 938 milyon dolar olarak kaydedildi. Netflix'in 2022'nin dördüncü çeyreğindeki net karı 55 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Firmanın hisse başına düşen karı ise aynı dönemde 12 sentten 2,11 dolara yükseldi.

Netflix'in abone sayısı, geçen yılın son çeyreğinde 13,1 milyon arttı.

Şirketin dünya genelindeki abone sayısı ise yıllık yüzde 12,8 artışla 260,28 milyona ulaştı.Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





