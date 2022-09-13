FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Netflix fiyatı zam sonrası ne kadar oldu? Netflix üyelik iptali nasıl yapılır?

Netflix fiyatı zam sonrası ne kadar oldu? Netflix üyelik iptali nasıl yapılır?

13.09.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix "Temel Plan", "Standart Plan" ve "Özel Plan" olarak adlandırılan 3 paketine zam yaptı. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya'da bulunan şirketten yapılan açıklamanın ayrıntıları merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Peki, Netflix fiyatı zam sonrası ne kadar oldu? Netflix üyelik iptali nasıl yapılır?

Netflix fiyatı zam sonrası ne kadar oldu? Netflix üyelik iptali nasıl yapılır?

Netflix üyelik iptali işleminin nasıl yapılacağı 'zam' açıklaması sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapmaya devam ediyor. Bilindiği üzere dijital platformun mobil uygulaması iOS ve Android cihazlarda da kullanılabiliyor. Peki, Netflix fiyatı zam sonrası ne kadar oldu? Netflix üyelik iptali nasıl yapılır?

NETFLIX FİYATI ZAM SONRASI NE KADAR OLDU?

Netflix Türkiye, abonelik ücretlerine Nisan ayında yapılan zammın ardından bir zam haberi daha geldi.

NETFLIX TEMEL PLAN NE KADAR?

Netflix Temel Plan, Nisan 2022'de gelen zamla 37,99 TL olmuştu.

Temel Plan son zamla 45,99 TL'ye yükseldi.

NETFLIX STANDART PLAN NE KADAR?

57,99 TL olan Standart Plan ise yeni zamla birlikte 69,99 TL'ye çıktı.

NETFLIX ÖZEL PLAN NE KADAR?

Ultra HD görüntü kalitesi sunan tek üyelik türü olan Özel Plan ise 77,99 TL'den 93,99 TL'ye yükseldi.

NETFLIX ÜYELİK İPTALİ NASIL YAPILIR?

Netflix üyelik iptalini iOS ya da Android işletim sistemli cihazınızdan gerçekleştirebilirsiniz.

Netflix üyelik iptali için aşağıdaki adımları izleyiniz.

NETFLIX FİYATLARINA ZAM! Netflix fiyatına zam mı geldi, paket değiştirme nasıl yapılır?Netflix paket değiştirme nasıl yapılır?

İOS CİHAZLARDAN NETFLIX İPTALİ NASIL YAPILIR?

Netflix’in resmi internet adresine giriş yapılır.

E-posta adresi veya telefon numarasından şifre yazıp hesaba giriş yapılır.

“Hesap Ayarları” kısmından sayfa aşağıya doğru indirilir.

“Üyeliği İptal Et” butonuna basılır.

Butona basılmasının ardından üyeliğin iptal edilmesiyle ilgili onay istenir. Bu kısımda aynı zamanda iptalin ardından yeni eklenen dizi ve filmlere ilişkin e posta alınıp alınmamasına dair de soru sorulur. Mail almak isteyen kullanıcılar alakalı kısmı işaretlemelidir. Mail almak istemeyenlerse kutucuğu boş bırakıp “İptal İşlemini Tamamla” butonu üzerine tıklamalıdır.

Bu adımların ardından Netflix üyelik iptali gerçekleşmiş olacaktır.

ANDROİD CİHAZLARDAN NETFLIX İPTALİ NASIL YAPILIR?

Netflix resmi web sitesine giriş sağlanır

Web sitesine giriş üyelik bilgilerinin kullanılmasıyla gerçekleşir.

Telefon numarası ya da e-postayla beraber şifre sisteme doğru girilmelidir.

Profil kısmından “Hesap Ayarları” bölümüne gidilir.

Ekrana “Üyeliği İptal Et” butonu gelecek. Bu butona basıp işlem onaylanır.

İşlemin onaylanması sonrası üyelik direkt iptal edilir.

k2

NETFLİX PAKET DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

Netflix'te üyelik paketini değiştirmek için uygulamada ya da web sitesi üzerinden profilinize girin.

Uygulama ana ekranı açıldıktan sonra uygulama ana ekranının sağ alt köşesinde bulunan 'Daha Fazla' seçeneğine tıklayarak buradaki başlıklardan 'Hesap' başlığını seçin.

Hesap seçeneği eğer bilgisayardan giriyorsanız internet tarayıcınızda, akıllı telefonunuzdan giriyorsanız mobil tarayıcınızda açılacaktır.

Bu ekranda hesabınızla ilgili tüm ayarları yapabilirsiniz. Hesap e-posta adresini değiştirme, şifresini değiştirme ve ödeme yöntemlerini değiştirme gibi birçok özelliği bu ekrandan yapabilirsiniz.

Bu ekrandaki seçeneklerden 'Plan Ayrıntıları' başlığının altındaki 'Planı Değiştir' seçeneğine tıklayarak işleme devam edin.

'Planı Değiştir' seçeneğini tıkladıktan sonra karşınıza üç tane Netflix üyelik paketi isimleri ve özellikleri çıkacak. Yanında tik işareti olan şu anda kullanmakta olduğunuz paketi belirtir. Değiştirmek istediğiniz paketi seçebilirsiniz.

Seçtiğiniz paketin ödemesi, fatura kesim tarihiniz geldiğinde yapılır ve ödeme planı da bu tarihte değişir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonların beklediği haberi Erdoğan açıklıyor!Milyonların beklediği haberi Erdoğan açıklıyor!
Otomobil fiyatları için umutla her gece Resmi Gazete’ye bakıyorlar! ‘ÖTV matrah güncellemesi...’Otomobil fiyatları için umutla her gece Resmi Gazete’ye bakıyorlar! ‘ÖTV matrah güncellemesi...’
Gram altın ve dolarda '20 gün' sonrası için uyarıGram altın ve dolarda '20 gün' sonrası için uyarı
Anahtar Kelimeler:
netflix üyelik netflix üyelik iptal etme netflix üyelik iptali netflix üyelik paketleri netflix zam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Öyle bir bağırdı ki yanından geçerken Erdoğan da şaşırdı

Öyle bir bağırdı ki yanından geçerken Erdoğan da şaşırdı

Promosyonda 'tarihi rekor' getirecek hamle!

Promosyonda 'tarihi rekor' getirecek hamle!

Bunun adı cinayet karantinası! 'Kapıları zincirle bağladılar'

Bunun adı cinayet karantinası! 'Kapıları zincirle bağladılar'

Maaşlar şekilleniyor! Ek zam gündemde

Maaşlar şekilleniyor! Ek zam gündemde

Otomobilde son günler paniği!

Otomobilde son günler paniği!

Altın ve dolarda ABD enflasyonu bekleyişi!

Altın ve dolarda ABD enflasyonu bekleyişi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Hamileyken terk edilmişti! Hayat ona sürprizlerle geldi

Hamileyken terk edilmişti! Hayat ona sürprizlerle geldi

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.