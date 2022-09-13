Netflix üyelik iptali işleminin nasıl yapılacağı 'zam' açıklaması sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapmaya devam ediyor. Bilindiği üzere dijital platformun mobil uygulaması iOS ve Android cihazlarda da kullanılabiliyor. Peki, Netflix fiyatı zam sonrası ne kadar oldu? Netflix üyelik iptali nasıl yapılır?

NETFLIX FİYATI ZAM SONRASI NE KADAR OLDU?

Netflix Türkiye, abonelik ücretlerine Nisan ayında yapılan zammın ardından bir zam haberi daha geldi.

NETFLIX TEMEL PLAN NE KADAR?

Netflix Temel Plan, Nisan 2022'de gelen zamla 37,99 TL olmuştu.

Temel Plan son zamla 45,99 TL'ye yükseldi.

NETFLIX STANDART PLAN NE KADAR?

57,99 TL olan Standart Plan ise yeni zamla birlikte 69,99 TL'ye çıktı.

NETFLIX ÖZEL PLAN NE KADAR?

Ultra HD görüntü kalitesi sunan tek üyelik türü olan Özel Plan ise 77,99 TL'den 93,99 TL'ye yükseldi.

NETFLIX ÜYELİK İPTALİ NASIL YAPILIR?

Netflix üyelik iptalini iOS ya da Android işletim sistemli cihazınızdan gerçekleştirebilirsiniz.

Netflix üyelik iptali için aşağıdaki adımları izleyiniz.

İOS CİHAZLARDAN NETFLIX İPTALİ NASIL YAPILIR?

Netflix’in resmi internet adresine giriş yapılır.

E-posta adresi veya telefon numarasından şifre yazıp hesaba giriş yapılır.

“Hesap Ayarları” kısmından sayfa aşağıya doğru indirilir.

“Üyeliği İptal Et” butonuna basılır.

Butona basılmasının ardından üyeliğin iptal edilmesiyle ilgili onay istenir. Bu kısımda aynı zamanda iptalin ardından yeni eklenen dizi ve filmlere ilişkin e posta alınıp alınmamasına dair de soru sorulur. Mail almak isteyen kullanıcılar alakalı kısmı işaretlemelidir. Mail almak istemeyenlerse kutucuğu boş bırakıp “İptal İşlemini Tamamla” butonu üzerine tıklamalıdır.

Bu adımların ardından Netflix üyelik iptali gerçekleşmiş olacaktır.

ANDROİD CİHAZLARDAN NETFLIX İPTALİ NASIL YAPILIR?

Netflix resmi web sitesine giriş sağlanır

Web sitesine giriş üyelik bilgilerinin kullanılmasıyla gerçekleşir.

Telefon numarası ya da e-postayla beraber şifre sisteme doğru girilmelidir.

Profil kısmından “Hesap Ayarları” bölümüne gidilir.

Ekrana “Üyeliği İptal Et” butonu gelecek. Bu butona basıp işlem onaylanır.

İşlemin onaylanması sonrası üyelik direkt iptal edilir.

NETFLİX PAKET DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

Netflix'te üyelik paketini değiştirmek için uygulamada ya da web sitesi üzerinden profilinize girin.

Uygulama ana ekranı açıldıktan sonra uygulama ana ekranının sağ alt köşesinde bulunan 'Daha Fazla' seçeneğine tıklayarak buradaki başlıklardan 'Hesap' başlığını seçin.

Hesap seçeneği eğer bilgisayardan giriyorsanız internet tarayıcınızda, akıllı telefonunuzdan giriyorsanız mobil tarayıcınızda açılacaktır.

Bu ekranda hesabınızla ilgili tüm ayarları yapabilirsiniz. Hesap e-posta adresini değiştirme, şifresini değiştirme ve ödeme yöntemlerini değiştirme gibi birçok özelliği bu ekrandan yapabilirsiniz.

Bu ekrandaki seçeneklerden 'Plan Ayrıntıları' başlığının altındaki 'Planı Değiştir' seçeneğine tıklayarak işleme devam edin.

'Planı Değiştir' seçeneğini tıkladıktan sonra karşınıza üç tane Netflix üyelik paketi isimleri ve özellikleri çıkacak. Yanında tik işareti olan şu anda kullanmakta olduğunuz paketi belirtir. Değiştirmek istediğiniz paketi seçebilirsiniz.

Seçtiğiniz paketin ödemesi, fatura kesim tarihiniz geldiğinde yapılır ve ödeme planı da bu tarihte değişir.



