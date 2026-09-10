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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, petrol fiyatlarının artışını sürdürmesi ve ABD'de üretici enflasyonunun hızlanmasıyla güne düşüşle başladı.

New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,17 azalarak 52.291,85 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,55 azalışla 7.594,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,88 kayıpla 26.021,05 puana geriledi.

Orta Doğu'da petrol tankerlerinin doğrudan hedef alınmasıyla tırmanan gerilimin ardından çatışmaların daha da şiddetlenebileceğine ilişkin endişeler, piyasalara baskı yapmaya devam etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la aktif olarak herhangi bir müzakere yürütmediklerini kaydederek, İran'la savaşın 3 Kasım'da ABD'de yapılacak Kongre ara seçimlerinden hemen sonra sona ereceğini savundu.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran'ın ABD savaş gemilerine ateş açmayı sürdürmesi halinde ekonomik bedel ödeyeceği mesajını verdi.

Rubio, İran'ın dün gece 4 tankerinin hasar gördüğünü, 1 tankerinin ise batırıldığını söyleyerek, "Bunun için bedel ödemeye devam edecekler. Bu sırada biz de onları ekonomik olarak boğmaya devam edeceğiz." dedi.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 4 artarak 105,23 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 4 artışla 99,92 dolardan alıcı buldu.

Makro ekonomik veri tarafında, ABD'de bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri, ülkede üretici enflasyonunun geçen ay hızlandığına işaret etti.

Ülkede ÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 5,4 ile tahminlerin üzerinde arttı.

Üretici enflasyonunun ABD Merkez Bankasının (Fed) hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ettiğini gösteren ÜFE verilerinin yayımlanması sonrasında tahvil faizleri artışını sürdürdü.

ABD'nin 10 yıl vadeli tahvil faizi yüzde 4,92'nin üzerine çıktı ve Kasım 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkenin 30 yıl vadeli Hazine tahvili faizi de yüzde 5,35'i gördü.

Analistler, yatırımcıların yarın açıklanacak tüketici enflasyonu verilerini beklediğine işaret ederek, söz konusu verinin Fed'in gelecek hafta atacağı para politikası adımına ilişkin daha fazla ipucu sağlayabileceğini belirtti.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçilerin kasım ayındaki seçimlerde hem Temsilciler Meclisi hem de Senatonun kontrolünü ellerinde tutmaları halinde her yetişkine 5 bin dolar ödeyeceklerini belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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