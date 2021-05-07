Nisan ayında dolar ve borsa kaybettirdi, altın kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Nisan ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,89, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 6,61 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

DÖVİZ KAYBETTİRDİ

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro yüzde 2,30 ve Amerikan doları yüzde 1,85 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 2,96, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 6,44 ve BIST 100 endeksi yüzde 10,40 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 4,98 ve Amerikan doları yüzde 4,51 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,42, DİBS yüzde 3,99 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,05 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Amerikan doları, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,29, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,35 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,01, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11,99 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.