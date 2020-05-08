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Nisanda en fazla reel getiri külçe altında oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.05.2020 10:48 | Son Güncelleme

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, nisanda en fazla reel getiri külçe altından sağlandı.

Nisanda en fazla reel getiri külçe altında oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, nisanda en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,90, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,39 ile külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından dolar yüzde 6,66 ve avro yüzde 4,80 kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 0,27, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,58 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,09 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 7,12, avro yüzde 5,25 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,16 kazandırırken, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,16 ve DİBS yüzde 0,66 kayba yol açtı.

Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,33, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,36 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 20,60 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,47 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,85, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,10 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak belirlendi.

YILLIK EN ÇOK KÜLÇE ALTIN KAZANDIRDI

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 45,71, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,16 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Diğer taraftan Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından DİBS yüzde 26,14, mevduat faizi (brüt) yüzde 12,42, dolar yüzde 11,41 ve avro yüzde 7,78 yatırımcısına kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 6,16 ile yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 21,33, mevduat faizi (brüt) yüzde 8,13, dolar yüzde 7,17 ve avro yüzde 3,67 kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 9,73 kayba yol açtı.

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