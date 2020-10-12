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Nobel Ekonomi iki ABD'li ekonomiste verildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.10.2020 13:13 | Son Güncelleme

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, bu yıl Nobel Ekonomi Ödülü'ne ABD'li ekonomistler Paul R.

Nobel Ekonomi iki ABD'li ekonomiste verildi

Milgrom ve Robert B. Wilson'ın layık görüldüğünü açıkladı.İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Genel Sekreteri Goran Hansson, Ekonomi alanında bu yılın Nobel Ödülü'nün sahibini açıkladı. Hansson, Nobel Ekonomi Ödülü'ne bu yıl Amerikalı ekonomistler Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson'ın layık görüldüklerini duyurdu. Hansson, Nobel Ekonomi Ödülü'ne bu yıl Amerikalı ekonomistler Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson'ın müzayede teorisi ve buldukları yeni müzayede formatları nedeniyle layık görüldüklerini duyurdu.
Geçen yılın Ekonomi alanındaki ödül, küresel yoksullukla ilgili çalışmaları nedeniyle Esther Duflo, Abhijit Banerjee ve Michael Kreme'ye verilmişti.

Ödül töreni, 10 Aralık'ta İsveç'in başkenti Stockholm ve Norveç'in başkenti Oslo'da ödüllerin kurucusu Alfred Nobel'in ölüm tarihi olan 10 Aralık'ta sahiplerine verilecek. Nobel Barış Ödülü ise geleneksel olarak Norveç'te veriliyor. Nobel Ödülleri'ni kazananlardan her birine bu yıl 10 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 950 bin euro) ödüllendirilecek. Ödül törenleri, koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı sayıda katılımcı ile düzenlenecek.

Bu yıl Türkiye kökenli bilim insanları Dani Rodrik ve Daron Acemoğlu'nun da isimleri Nobel Ekonomi Ödülü için gündeme gelmişti.

Bu yıl kimler Nobel kazandı?

Nobel Komitesi bu yıl Nobel Barış Ödülü'ne BM Dünya Gıda Programı'nı, Nobel Edebiyat Ödülü'ne ABD'li şair Louise Glück'ü, Nobel Kimya Ödülü'ne Fransız Emmanuelle Charpentier ve Amerikalı Jennifer A. Doudna'yı, Nobel Tıp Ödülü'ne ABD'li bilim insanları Harvey J. Alter, Charles M. Rice ile İngiliz bilim insanı Michael Hougtan'ı, Nobel Fizik Ödülü'ne kara delikler üzerindeki araştırmalarından ötürü üç bilim insanı Roger Penrose, Reinhard Genzel ve Andrea Ghez'e verdi.

Reuters/HS,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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