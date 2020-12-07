Norm fazlası öğretmen atama tarihleri 2020... Aralık 2020 norm fazlası öğretmen atama duyuruları iller listesi!

Son dakika haberine göre norm fazlası öğretmen atama duyuruları yayımlandı! Hangi il milli eğitim müdürlüğü norm fazlası öğretmen atama duyuruları yayımladı araştıran öğretmenlere başta Adana olmak üzere birçok ilin duyurusunun yapıldığını belirtelim. Peki norm fazlası öğretmen atamaları 2020 ne zaman yapılacak?

NORM FAZLASI ÖĞRETMEN ATAMA DUYURULARI İLLER LİSTESİ

Bazı il milli eğitim müdürlükleri norm fazlası öğretmen atamaları duyurularını paylaştı. Antalya, Trabzon, Kayseri, Iğdır, Osmaniye, Samsun ve Adana başta olmak üzere birçok ilde duyuru yayımlandı. Norm fazlası öğretmen atamaları tarihi ise Aralık ayında yapılması öngörülüyor. Peki norm fazlası öğretmen atamaları nasıl yapılacak?

Norm fazlası öğretmenlerin ataması yapılırken kadrosunun bulunduğu ilçedeki tercih durumuna dikkat edilerek, adayın hizmet puanı üstünlüğü göz önünde bulundurulacak.

NORM FAZLASI ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Norm fazlası öğretmen atamaları tarihi şu an için net olmasa da önceki yıllara kıyasla baktığımızda aralık ayı içinde yapılması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53/3 maddesi şu şekidedir: