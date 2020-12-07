Norm fazlası öğretmen atama tarihleri 2020... Aralık 2020 norm fazlası öğretmen atama duyuruları iller listesi!

Son dakika haberine göre norm fazlası öğretmen atama duyuruları yayımlandı! Hangi il milli eğitim müdürlüğü norm fazlası öğretmen atama duyuruları yayımladı araştıran öğretmenlere başta Adana olmak üzere birçok ilin duyurusunun yapıldığını belirtelim. Peki norm fazlası öğretmen atamaları 2020 ne zaman yapılacak?
Bazı il milli eğitim müdürlükleri norm fazlası öğretmen atamaları duyurularını paylaştı. Antalya, Trabzon, Kayseri, Iğdır, Osmaniye, Samsun ve Adana başta olmak üzere birçok ilde duyuru yayımlandı. Norm fazlası öğretmen atamaları tarihi ise Aralık ayında yapılması öngörülüyor. Peki norm fazlası öğretmen atamaları nasıl yapılacak?
Norm fazlası öğretmenlerin ataması yapılırken kadrosunun bulunduğu ilçedeki tercih durumuna dikkat edilerek, adayın hizmet puanı üstünlüğü göz önünde bulundurulacak.
Norm fazlası öğretmen atamaları tarihi şu an için net olmasa da önceki yıllara kıyasla baktığımızda aralık ayı içinde yapılması bekleniyor.
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53/3 maddesi şu şekidedir:
"(3) Öğretmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam alanı daralanlar ile görevli oldukları eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayan norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır.
Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır."
Ancak yönetmelikteki bu açık hükme rağmen, Samsun il milli eğitim müdürlüğü ilçe dışına yapılacak tercihlerin dikkate alınmayacağını belirtmiştir.
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