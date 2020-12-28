Normalleşme Desteği son durum 2021... Normalleşme Desteği 2021'de artacak mı? Normalleşme Desteği başvurusu nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre asgari ücret 2021 yılında brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücetin artışıyla birlikte 2021 Normalleşme Desteği ücretinin de artacağı öngörülüyor. Bakanlık konuyla ilgili açıklama yaptığında haberlerimizde yer veriyor olacağız.

Bakan Selçuk, normal çalışma düzenine geri dönen iş yeri ve kişilere verileceğini açıkladığı Normalleşme Desteği nedir, 2021'de Normalleşme Desteği artacak mı merak konusu oldu. Peki 2021 Normalleşme Desteği ne kadar, kimler Normalleşme Desteği alabilir?

NORMALLEŞME DESTEĞİ NEDİR?

Kısa çalışma ödeneğinin ardından normalleşme sürecine Haziran ayı itibari ile başlanmıştı. Bakan Selçuk'un açıklamasının ardından Normalleşme Desteği bilgisi vermesi ile Normalleşme Desteği nedir merak edildi. Kısa çalışma ödeneği verilen iş yeri ve çalışanların Normalleşme Desteği de alacağı açıklandı. Normalleşme Desteği'nden kimler faydalanır sorusunun cevabı olarak da; 1 Temmuz 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneği almak için başvurmuş özel sektör iş yerlerinde çalışan sigortalı çalışanların, nakdi destek ücreti ya da kısa çalışma ödeneği aldıkları halde normal çalışma düzenine geçmeleri ile verilen ödemedir. İşverenlerin normal çalışma düzenine geçtiğini bildirmesi gerekir.