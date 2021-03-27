Norveç Türkiye maçı hangi kanalda? Millî maç saat kaçta başlayacak?

Hollanda karşısında 4-2’lik galibiyetle ayrılan Türkiye, Norveç’i de yenerek galibiyet serisi başlatmanın planını yapıyor. İkinci maçında da 3 puanı almak isteyen A Millî Takım, Norveç karşısında Burak Yılmaz ile gol arayacak.
Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’ndeki ikinci maçını bu akşam Norveç ile oynayacak. üç puanla başladı. TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak Norveç-Türkiye maçı saat 20:00’de başlayacak.
Türkiye, Norveç hükûmetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kararlarından dolayı, bu ülkeyle olan maçını İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda oynayacak.
Norveç Türkiye maçında, İspanya Futbol Federasyonundan hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernadez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Teodoro Sobrino yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.
Türkiye, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda karşısında 4-2’lik skorla galip gelirken, Norveç ise Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etmişti.
Grubun diğer maçlarında ise Karadağ-Cebelitarık ve Hollanda-Letonya karşı karşıya gelecek.
Teknik direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, bugün TSİ 19.30'da La Rosaleda Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye (Muhtemel 11): Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Umut Meraş, Çağlar Söyüncü, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı
Norveç (Muhtemel 11): Jarstein, Ajer, Meling, Svensson, Strandberg, Thorstvedt, Midtsjo, Odegaard, Elyounoussi, Sörloth, Haaland
DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE PUAN DURUMU
2022 Dünya Kupası Elemelerinde G Grubunda 3 puandaki 3 takımdan Norveç birinci, Türkiye ikinci ve Karadağ ise üçüncü sırada. İlk maçlarında mağlubiyet yaşayan 3 takımdan Letonya dördüncü, Hollanda beşinci ve Cebelitarık ise altıncı ve son sırada yer alıyor.
ADAY KADRO
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)
Savunma: Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Zeki Çelik (Lille), Caner Erkin (Fenerbahçe), Umut Meraş (Le Havre), Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City)
Orta saha: Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı, Emre Kılıç (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (Lille), Halil Akbunar (Göztepe), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Enes Ünal (Getafe), Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)
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