Notere gidip eli boş dönmemek için dikkat! Ev ve arazi alıp satacaklar yeni sistemde artık onlar devrede olacak

Tapuda ekspertiz zorunluğu geliyor. Düzenlemeye göre, gayrimenkul alım satım değerinin belirlenmesi için yeni bir sistem devreye sokulacak. Artık gayrimenkulün satış bedelini ekspertiz belirleyecek. Cumhurbaşkanlığı 2023 yılı programında gayrimenkul alacakları ilgilendiren planlamanın yayınlanmasıyla birlikte artık tapuda ekspertiz zorunluluğu ile gayrimenkul alım-satımı işlemleri şeffaf bir şekilde gösterilmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, tapuda ekspertiz zorunluluğunun yasalaşıp mevzuat haline gelmesi halinde vatandaşı koruyacak bir sistem olacağının altını çizdi.

TAPUDA YENİ DÖNEM İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Kamuoyunda 'zorunluluk getirildi' gibi bir algı olduğunu belirten Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, düzenlemenin bir planlama olduğunu yasal mevzuatın çalışılmaya başlandığını söyledi.

TAPUDA EKSPERTİZ ZORUNLULUĞU NASIL UYGULANACAK?

Yeni sistemde SPK lisanslı değerleme şirketi, ekspertiz raporu düzenleyecek. Bu düzenlenen ekspertiz raporu artık tapuda beyan edilecek değerin baz alacağı temel rakam olacak. Bu rakamın altında değer beyan edilemeyecek.

TAPU HARÇLARI NASIL ETKİLENECEK? GELİR VERGİSİ ARTACAK MI?

Gayrimenkulün değeri ekspertiz raporunda 5 milyon lira belirlenirse bunun üzerinden tapu harcı ödeyecek ve o 1 milyon ile 5 milyon arasındaki 4 milyon lira fark, gelir vergisine esas değer olarak Maliye Bakanlığı tarafından tahsil edilecek.

SİSTEMDE AMAÇ VERGİ KAYBINI ÖNLEMEK

Gayrimenkul Uzmanlarına göre düzenlemeyle amaç vergi kaybını önlemek. Şeffaf bir satış gerçekleşmesini sağlamak.

