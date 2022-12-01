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Düşük faizli konut kredisi için düğmeye basıldı! İşte kulislerde konuşulan rakamlar! Eğer doğruysa her şey değişir…

01.12.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut kredisi faizleri son 40 ayın zirvesine çıkarken düşük faizli konut kredisi vatandaşlar tarafından merakla beklenmeye başlandı. Konut fiyatlarındaki astronomik artış satışlarda da düşüşe neden olmuştu. Yüksek fiyatların yanında konut kredisi faiz oranlarının da talebi karşılayamaması üzerine hükümetin çalışma başlattığı öğrenildi. İşte konut kredisi faiz oranları için yapılan çalışma hakkında kulislerde konuşulan o iddialar…

Düşük faizli konut kredisi için düğmeye basıldı! İşte kulislerde konuşulan rakamlar! Eğer doğruysa her şey değişir…

Düşük faizli konut kredisi için hükümetin düğmeye bastığı iddia edildi. Yüksek faiz oranları nedeniyle adeta durma noktasına gelen konut satışlarını canlandırmak için yeni bir kampanyanın startı verilmeye hazırlanıyor.

Ziraat Bankası’nın eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu düşük faizli konut kredisi ile ilgili kulislerde konuşulan son bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı. Babuşçu yaptığı paylaşımda hükümetin konut sektörünü canlandırmak için düşük faizli konut kredisi üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

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“Edinilen bilgilere göre; 5 milyona kadar konutlar için % 0.79, 5-10 milyon arası konutlar için % 0.89, 10 milyon üstü konutlar için % 0.99 aylık faiz düşünülüyor.”

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KONUT KREDİSİ FAİZLERİ SON 40 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Konut satışlarında, geçen yılın ekim ayına göre yüzde 25 düşüş yaşandı. Bunun en önemli sebeplerinden biri, fiyat artışın yanı sıra kredi faiz oranlarının yüksek olması olarak gösteriliyor. Önceki yıllarda 0.70 faizle kredi çekerek ev sahibi olmak mümkündü ancak şu anda konut kredisi faizleri yıllık bazda son 40 ayın zirvesini gördü.

40 ayın zirvesinde! Ne ev var, ne de kredi 40 ayın zirvesinde! Ne ev var, ne de kredi

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