NOTER ÜCRETİ 2023: Noter ücreti ne kadar, KDV oranı kaç oldu? Resmi Gazete'de yayımlandı

Noter ücreti ile ilgili araştırmalar Resmi Gazete'de yer alan karar sonrası 7 Temmuz 2023 Cuma günü hız kazandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı. Gelen zam sonrası noter ücreti merak konusu oldu. 2023 noter ücreti ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

NOTER ÜCRETİ 2023 NE KADAR OLDU?

Noter ücreti de Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile değişti. Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.

KARAR, 10 TEMMUZ İTİBARIYLA YÜRÜRLÜKTE

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

