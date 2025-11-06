Noterlerde yeni dönem! Hafta sonu nöbetleri zorunlu olacak: Çalışma saatleri ise...

Adalet Bakanlığı, 'Noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik'te değişikliğe gitti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, noterlik nöbeti, resmî tatil günlerine denk gelmemek şartıyla cumartesi ve pazar günleri tutulacak.

En az dört, en fazla yirmi noterliğin bulunduğu il merkezlerinde en az bir noterliğin; yirmiden fazla noterliğin faaliyette bulunması hâlinde ise o yerdeki toplam noterlik sayısının en az yüzde beşi kadar noterliğin nöbet hizmeti vermesi de Resmi Gazete'deki yönetmelik ile zorunlu oldu.

GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİ AYNI OLACAK!

Noterler nöbet hizmetinin verilmediği tatil gün ve saatlerinde, ancak vasiyetname tanzim ve tasdiki veya gecikmesinde zarar doğabilecek noterlik işlemlerini yapabilecek. Bu şekilde tatil gün ve saatlerinde iş yapılma sebebinin evrakta gösterilmesi ve bu işlemin yevmiye defterinin tatilden sonraki ilk numarasına kaydedilmesi şart olacak.

Karara göre nöbetçi noterliklerde günlük çalışma 09.00-17.00 saatleri yine arasında olurken, 12.30 ila 13.30 arası öğle tatili sayılacak ve bu aralıkta hafta içi olduğu gibi iş kabul edilmeyecek.