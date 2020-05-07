Numan Kurtulmuş’tan dolar yorumu: Döviz Türkiye'de eski haline doğru gelecektir

Rezerv para hangisi? Dolar. Dolayısıyla bu paranın sanal olarak ortaya koymuş olduğu bu güç dolayısıyla dövizin yukarı doğru hareketlendiği bir dönemden geçiyoruz. Türkiye bu saldırının başlangıcından bu yana, yaklaşık yüzde 16 belki dün akşamkilerle birlikte yüzde 18 civarında olacak bir kur artışı ile karşı karşıya kalmıştır. Ama şunu çok rahat söyleyebilirim, küresel şartlar normalleşmeye başladıkça, belirsizlikler ortadan kalkacak, döviz Türkiye'de eski haline doğru gelecektir."

"Dünyada hemen hemen bütün gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir şekilde döviz hareketlendi, dolar yükselmeye başladı. Türkiye bu anlamda döviz kurları makul seviyede yükselen ülkelerden birisidir. Rusya çok sert bir döviz yükselmesiyle karşı karşıya kaldı, Brezilya aynı şekilde. İçinde bulunduğumuz şartlarda dünya ekonomisinde büyük bir finans açığının ortaya çıkacağı biliniyor.

Kurtulmuş, "Bunun bir küresel finansal saldırı olduğu hissi sizde de uyandı değil mi?" sorusu üzerine, durumun öyle göründüğünü dile getirdi.

Bir taraftan da algı operasyonlarının yapılmaya çalışıldığını aktaran Kurtulmuş, "Dövizin yükselmesini sağlamak demek, vatandaşımızın alım gücünü o kadar azaltmak demek. Türkiye bunlara pabuç bırakmaz. Tedbirli olacağız, uyanık olacağız, bu süreci vatandaşa zarar vermeden atlatmaya çalışacağız." dedi.

Pandemi sürecinin, ülkelerin zorluklar karşısında ne kadar dayanabileceği konusunda genel bir test olduğunu, olmaya da devam ettiğini dile getiren Kurtulmuş, "Çok büyük ülkeler zannettiğimiz ülkelerin aslında kağıttan kaplanlar olduğunu gördük. Sonuçta Avrupa ülkeleri ve ABD'nin bu süreçte zor durumda kaldığını gördük. Pandemiye tedbir geliştirememek başka bir şey, sistemin zayıflıklarının görülmesi başka bir şey. Özellikle sağlık sigortanız yoksa, gittiğiniz hastanelerde bakılmadığınızı, bunun ortaya çıkardığı büyük sosyal çöküşün ortaya çıktığını gördük." diye konuştu.

Türkiye'nin bu süreçte maske üretimini ciddi bir şekilde yaparak, dünyaya hibe ederek gönderebilecek bir güce sahip olduğunu, ayrıca ventilatörlerin milli imkanlarla üretebileceğinin görüldüğünü anlatan Kurtulmuş, "Buradan bir ders de şu çıktı; illa üretim, illa üretim, içeride güçlü bir ekonomi." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:AA

