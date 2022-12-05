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Nureddin Nebati'den enflasyon mesajı: 'Beklenmedik bir gelişme olmazsa...'

05.12.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon rakamlarındaki düşüşü değerlendiren Nureddin Nebati flaş bir açıklamada bulundu. Bakan nebati enflasyonda zirvenin geride kaldığını ifade ederek, "Beklenmedik bir küresel gelişme olmadıkça enflasyonda zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Nureddin Nebati'den enflasyon mesajı: 'Beklenmedik bir gelişme olmazsa...'

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre enflasyon aylık yüzde 2,88 artarken, yıllık yüzde 84,39'a yükseldi.Böylece enflasyonda 24 yılın zirvesinden dönüş yaşanmış oldu. Verinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati flaş bir değerlendirmede bulundu. Bakan Nebati, enflasyonda zirvenin gerile kaldığını vurguladı.

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"Kasım ayında enflasyon hız keserek yüzde 84,39’a, yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de yıllık bazda yüzde 157,69’dan yüzde 136,02’ye gerilemiştir. Daha önce de çeşitli mecralarda ifade ettiğimiz üzere, beklenmedik bir küresel gelişme olmadıkça enflasyonda zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girmiş bulunuyoruz" diyen Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

"DÜŞÜŞÜ DAHA KESKİN HİSSEDECEĞİZ"

"Bu gelişmede, uluslararası emtia fiyatlarının nispeten sakin seyri ile küresel koşullardaki bazı iyileşmeler etkili olduğu gibi Kur Korumalı Mevduat ve devreye aldığımız diğer pek çok önlemin Türk Liramızda sağladığı istikrarlı duruş kuşkusuz etkili olmuştur. Önümüzdeki aydan itibaren etkisini gösterecek olan baz etkisiyle de enflasyondaki düşüş eğilimini, bu ay Yİ-ÜFE’de olduğu gibi, daha keskin hissetmeye başlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde uyguladığımız politikalarla, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken, vatandaşlarımızın alım güçlerini de korumaya devam edeceğiz."

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