Nutella helal midir yoksa haram mı? Nutella'nın içindeki malzemeler neler? İşte Nutella'nın üretim sertifikası!

Twitter'da bir kullanıcının "Nutella helal mi?" sorusunun üzerine 'Helal değil' cevabının gelmesinin ardından tartışmalar başladı. Özellikle sabahları Türk mutfaklarında yerini alan ve çocukların vazgeçilmez lezzeti olan Nutella'nın helal olup olmaması çoğunluğu müslüman inancına sahip olan Türk vatandaşları için oldukça önemli bir konu. Bu yüzden birçok kişi Nutella'nın helal sertifikası olup olmadığını araştırmaya başladı. Nutella'nın içindekileri araştıran vatandaşlar için bugün açıklama geldi. Peki Nutella helal mi? İşte açıklanan Nutella Helal Serttifikası hakkında detaylar...

NUTELLA HELAL Mİ, HARAM MI?

Dünyaca ünlü çikolata markası Nutella'ya ABD Twitter hesabından sorulan soru kafaları karıştırdı. İlk etapta Twittir'daki kullanıcıya Nutella'nın helal olmadığını aktaran Nutella ABD'nin ardından, Nutella Türkiye'den Twitter hesabı üzerinden bu cevabı bu paylaşımı 'yalanlayan' bir mesaj geldi. Nutella haram mı, helal mi tartışmaları sürerken son olarak Nutella Türkiye "Türkiye’de satılan Nutella Helal Serfitikalıdır" açıklamasını yaparak Nutella'nın içindekileri ve sertifikayı paylaştı. Nutella'nın Türkiye Ofisi bu sabah Helal Sertifikası ile birlikte, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Sertifikası ve FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistem Sertifikası'nı paylaşarak tartışmalara son noktayı koydu.