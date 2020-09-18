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Nutella helal midir yoksa haram mı? Nutella'nın içindeki malzemeler neler? İşte Nutella'nın üretim sertifikası!

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.09.2020 14:21 | Son Güncelleme

Nutella helal midir yoksa haram mı tartışmaları sosyal medyada gündem olmuştu. Bir Twitter kullanıcısının Nutella'nın Twitter adresine yorum olarak "Nutella helal mi?" yazması üzerine Nutella tartışması başladı. Tartışmanın ardından Nutella helal üretim sertifikalarını paylaştı. İşte Nutella helal mi, haram mı tartışmalarındaki son gelişmeler!

Nutella helal midir yoksa haram mı? Nutella'nın içindeki malzemeler neler? İşte Nutella'nın üretim sertifikası!

Twitter'da bir kullanıcının "Nutella helal mi?" sorusunun üzerine 'Helal değil' cevabının gelmesinin ardından tartışmalar başladı. Özellikle sabahları Türk mutfaklarında yerini alan ve çocukların vazgeçilmez lezzeti olan Nutella'nın helal olup olmaması çoğunluğu müslüman inancına sahip olan Türk vatandaşları için oldukça önemli bir konu. Bu yüzden birçok kişi Nutella'nın helal sertifikası olup olmadığını araştırmaya başladı. Nutella'nın içindekileri araştıran vatandaşlar için bugün açıklama geldi. Peki Nutella helal mi? İşte açıklanan Nutella Helal Serttifikası hakkında detaylar...

NUTELLA HELAL Mİ, HARAM MI?

Dünyaca ünlü çikolata markası Nutella'ya ABD Twitter hesabından sorulan soru kafaları karıştırdı. İlk etapta Twittir'daki kullanıcıya Nutella'nın helal olmadığını aktaran Nutella ABD'nin ardından, Nutella Türkiye'den Twitter hesabı üzerinden bu cevabı bu paylaşımı 'yalanlayan' bir mesaj geldi. Nutella haram mı, helal mi tartışmaları sürerken son olarak Nutella Türkiye "Türkiye’de satılan Nutella Helal Serfitikalıdır" açıklamasını yaparak Nutella'nın içindekileri ve sertifikayı paylaştı. Nutella'nın Türkiye Ofisi bu sabah Helal Sertifikası ile birlikte, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Sertifikası ve FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistem Sertifikası'nı paylaşarak tartışmalara son noktayı koydu.

"NUTELLA HELAL GIDA SERTİFİKALIDIR"

Nutella Türkiye'nin ofisinden yapılan açıklamada, Nutella'nın helal bir ürün olduğu ve islami usüllere göre hazırlandığı açıklandı. İşte şirketten Nutella Helal Gıda Sertifikası açıklaması:

“Nutella dahil olmak üzere tesislerimizde üretilen ürünlerimizin Helal Gıda Sertifikası bulunmaktadır. Helal gıda, İslami kurallara uygun olarak üretilen gıda anlamındadır. Haram olarak belirtilen ürünlerin harici tüm gıdalar helal olarak kabul edilmektedir. Domuz/domuz eti ve bunlardan üretilen ürünler; İslami usuller uyulmadan kesilen hayvan veya kesimden önce ölen hayvanlar; Etçil hayvanlar, avlanmış kuşlar ve dışarı kulağı olmayan kara hayvanları; Kan ve kandan yapılmış ürünler; Şarap, etil alkol ve ispirto, alkol ve tüm sarhoşluk veren maddeler ve söz konusu tarif edilen ürünlerin herhangi biriyle temas eden ürünler ayrıca kaynağı bilmediği için jelatin, gliserin, enzimler, hayvansal yağ ve proteinler şüpheli olarak tanımlanır. Nutella tanımlanan gıdalardan hiçbirini içermemektedir. Bu sebeple ürünümüz Helal Gıda sertifikasına sahiptir.” denildi.

NUTELLA'NIN İÇİNDEKİ MALZEMELER

Nutella'nın içindeki malzemeler www.nutella.com.tr üzerinden baplaşılan bilgilere göre şöyle;

Şeker, bitkisel yağ (palm), fındık (%13), yağsız süt tozu (%8,7), yağı azaltılmış kakao tozu (%7,4), emülgatör: lesitin (soya, ayçiçek), aroma verici (vanilin).

Sosyal medyada gündem oldu! Nutella Türkiye'den Sosyal medyada gündem oldu! Nutella Türkiye'den "Türkiye’de satılan Nutella Helal Serfitikalıdır" açıklaması
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