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O belediyede esnafa üçüncü kez yardım

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.03.2021 16:37 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınından dolayı kapanan sektör çalışanlarından başvuru yapanlara 'iyilik hareketi' kapsamında üçüncü kez ödeme yapacağını açıkladı.

O belediyede esnafa üçüncü kez yardım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamada, sektör çalışanları ve temsilcilerinden oluşan 16 binden fazla kişiye üçüncü kez 500 Türk Lirası nakit desteği sağlanacağını açıkladı. Bu yardıma ek olarak esnaf ve çalışanların hesaplarına 150 Türk Lirası ekmek parası desteğinin de ek olarak yatırılacağını açıklandı.

"HER KOŞULDA YARDIM EDECEĞİZ"

Gelirinden mahrum kalan esnaf ve çalışanlara Başkan Yavaş adına Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen mesajda, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından bu hafta içi adınıza üçüncü kez 500 Türk Lirası + 150 Türk Lirası (ekmek parası) nakdi destek yatırılacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak, bu süreçte imkanlarımız ölçüsünde esnafımızın yanında olmaya ve gücümüz yettiğince destek olmaya gayret gösterdik. Bundan sonra da sizlerin ve darda kalan tüm hemşehrilerimizin her koşulda yanında olmaya devam edeceğiz. Bu zorlu süreci dayanışma içerisinde aşacak, hep birlikte başaracağız” ifadeleri kullanıldı.

MANSUR YAVAŞ

KİMLER YARDIMDAN FAYDALANIYOR?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yardımlarından Ankara Ticaret Odası'na, esnaf odalarına kayıtlı işletme sahipleri yardımdan faydalanabiliyor, ayrıca pandemiden dolayı işletmesini kapatmak zorunda kalmış esnafta söz konusu yardımdan yararlanıyor!

İHA

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