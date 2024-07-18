O formül ilk kez gündeme gelmişti ama toplantı karıştı! Martı TAG ve taksiciler bu kez UKOME'de karşı karşıya: "Bize saldırdılar" dedi!

İstanbul'da taksi sorunu gündemdeki yerini korurken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) alt komisyon toplantısı gerçekleşti. Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği konusunun ilk kez gündeme geldiği toplantıda tüm devlet kurumlarından yazılı görüş alınması ardından da yönetmelik komisyonunun kurulması ve onaylanmak için oylamaya sunulması kararı çıktı. Martı uygulamasının kurucusu Oğuz Alper Öktem, "Taksiciler UKOME toplantısında bize saldırdı. Toplantı salonunun içinde 10 civarı taksi odası temsilcisi vardı. Bizi içeri 2 kişi aldılar. Toplantı salonu karıştı." iddiasını dile getirdi.

"TAKSİCİLER ÜSTÜMÜZE YÜRÜMEYE ÇALIŞTI"

İstanbul'da ulaşıma yönelik düzenlemelerin ele alındığı UKOME Alt Komisyon toplantısının ardından Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem açıklama yaptı. Toplantı sırasında taksicilerin bir anda kendilerine saldırdıklarını iddia eden Öktem, "Taksiciler bir anda ayağa kalktı 'biz terk ediyoruz' dedi. Çıkarken de bizim üstümüze yürümeye çalıştılar” diye konuştu. Taksicilerden ‘plaka ağaları’ olarak bahseden Öktem “alayınız gelsin” ifadelerini kullandı.

"KAZANACAĞIZ DEMİŞTİK, KAZANIYORUZ"

Öktem, “UKOME bütün ilgili bakanlıklara ve devlet kurumlarına görüş almak için yazı yazıyor. Akabinde Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği için komisyon kurulacak, bu komisyonda çalışma yapılacak ve sonrasında UKOME’yer oylama için gelinecek. Kazanacağız demiştik, kazanıyoruz. İstanbul bizimle” dedi.

Ulaşım Daire Başkanlığına teşekkürlerini ileten Öktem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden desteklerini beklediğinin altını çizdi. Öktem, "Destek bekliyoruz, çünkü kazanacağımızı biliyoruz. 178 bin kişilik devasa bir aileyiz. Bu 178 bin tencere demek. Dünyanın her tarafında var, Türkiye'de de olacak engellenemez" diye konuştu.

"TAKSİCİLER UKOME TOPLANTISINDA BİZE SALDIRDI"

Öktem sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Taksiciler UKOME toplantısında bize saldırdı. Toplantı salonunun içinde 10 civarı taksi odası temsilcisi vardı. Bizi içeri 2 kişi aldılar. Toplantı salonu karıştı. Sayıları fazlaydı. İBB güvenlik ekipleri mani olup taksicileri dışarı çıkardılar.

Zaten bu kahpeliği anca onlar yapar. Dışarıda 3 bin TAG sürücüsü vardı. Çıkışta bizle karşılaşmamak için sessizce kaçtılar.

Taksi ağaları ALAYINIZ GELSİN. Siz hepiniz biz TEK.

(DHA)