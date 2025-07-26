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O ilde ulaşıma zam geldi

Samsun’da toplu taşıma ücretleri Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla güncellendi. Yeni tarifeye göre otobüs, tramvay ve dolmuş hatlarında tam ücretler 4 ile 5 TL arasında arttı. Şoför esnafı zammı olumlu karşılarken, vatandaşlar artan maliyetlerden şikayet etti.

O ilde ulaşıma zam geldi

UKOME tarafından alınan kararlar neticesinde Samsun’da toplu ulaşım araçlarının fiyat tarifesi yeniden belirlendi. Yeni tarifeye göre, otobüslerde tam bilet 19,5 TL’den 23,5 TL’ye, öğrenci bileti 12,5 TL’den 15 TL’ye çıktı.

O ilde ulaşıma zam geldi 1

Tramvayda (1-12 durak) tam ücret 15 TL’den 18 TL’ye, öğrenci ücreti 10,5 TL’den 12,5 TL’ye yükseldi.

Tramvayda (1-42 durak) tam ücret 22 TL’den 26,5 TL’ye, öğrenci 13,5 TL’den 16,5 TL’ye çıktı.

O ilde ulaşıma zam geldi 2

Ring hatlarında tam ücret 14 TL’den 17 TL’ye, öğrenci ücreti 10 TL’den 12 TL’ye yükseldi. Kampüs içi tramvay ücretlerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı (Tam 3 TL, öğrenci 1,5 TL).

1-2-3-4 Nolu taksi dolmuşlarda tam ücret 24 TL’den 28 TL’ye, öğrenci ücreti 18 TL’den 22 TL’ye çıkarıldı.

Aktarmalarda da yeni düzenleme yapıldı. Tramvay ve otobüs arasında 1 saat içinde yapılan aktarmalar ücretsiz olacak. 1 saati aşan aktarmalarda ise 6,5 TL ücret alınacak.
O ilde ulaşıma zam geldi 3

Ticari taksilerde açılış ücreti 90 TL’den 100 TL’ye, kilometre başı ücret ise 23 TL’den 27 TL’ye çıkarıldı.

İl yöneticilerinin UKOME kararlarını imzalamasından sonra yürürlüğe girecek tarifeden şoför esnafı memnun. Şoförler eski tarifeye göre akaryakıt ve sanayi masraflarını çıkartmakta zorlandıklarını belirtirken, yeni tarife ile birlikte gelirlerinin artmasını sevinçle karşıladıklarını ifade etti. Vatandaşlar ise ulaşım maliyetlerinin artmasında şoför esnafının suçunun olmamasına karşı yapılan zammın vatandaşları zor durumda bırakacağını söyledi.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun toplu ulaşım
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