O illerde öğrencilere 38 bin TL eğitim desteği! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan, 2025 - 2026 eğitim ve öğretim yılında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda öğrenim gören ve önceki yıllarda eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınıp öğretim kademesini tamamlamayan öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre söz konusu illerde okuyan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine eğitim desteği verilecek. Desteğin tutarı ise 33 bin TL ile 38 bin TL arasında değişiyor. İşte ayrıntılar...

Deprem bölgesindeki özel okul öğrencilerine 2023-2024 döneminde verilen eğitim desteği uzatıldı. Buna göre; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in 2 ilçesinde okuyan öğrenciler 38 bin TL'ye varan destekten yararlanabilecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Söz konusu tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, 2023-2024 döneminde eğitim desteği kapsamına alınıp öğretim kademesini tamamlamayan öğrenciler, aynı haklardan yararlanmaya devam edecek. Eğitim ve öğretim desteğinin 2025-2026 döneminde de devam edeceği duyuruldu.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademesi, destek tutarları ve bunlara ilişkin diğer hususlar belirtildi.

İŞTE EĞİTİM DESTEĞİ TUTARLARI

2025-2026 öğretim yılında ilkokul kademesinde 3 ve 4. sınıfta, ortaokul kademesinde 7 ve 8. sınıfta ve ortaöğretim kademesinde 11 ve 12. sınıfta öğrenim gören her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları belli oldu.

İlkokul (3 ve 4. sınıf): 33.264 TL

Ortaokul (7 ve 8. sınıf): 38.880 TL

Ortaöğretim (11 ve 12. sınıf): 38.880 TL