FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

O illerde öğrencilere 38 bin TL eğitim desteği! Resmi Gazete'de yayımlandı

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okul öğrencilerine 2025-2026 eğitim öğretim döneminde verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar...

O illerde öğrencilere 38 bin TL eğitim desteği! Resmi Gazete'de yayımlandı
Hande Dağ

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan, 2025 - 2026 eğitim ve öğretim yılında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda öğrenim gören ve önceki yıllarda eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınıp öğretim kademesini tamamlamayan öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre söz konusu illerde okuyan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine eğitim desteği verilecek. Desteğin tutarı ise 33 bin TL ile 38 bin TL arasında değişiyor. İşte ayrıntılar...

Deprem bölgesindeki özel okul öğrencilerine 2023-2024 döneminde verilen eğitim desteği uzatıldı. Buna göre; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in 2 ilçesinde okuyan öğrenciler 38 bin TL'ye varan destekten yararlanabilecek.

O illerde öğrencilere 38 bin TL eğitim desteği! Resmi Gazete de yayımlandı 1

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Söz konusu tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, 2023-2024 döneminde eğitim desteği kapsamına alınıp öğretim kademesini tamamlamayan öğrenciler, aynı haklardan yararlanmaya devam edecek. Eğitim ve öğretim desteğinin 2025-2026 döneminde de devam edeceği duyuruldu.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademesi, destek tutarları ve bunlara ilişkin diğer hususlar belirtildi.

O illerde öğrencilere 38 bin TL eğitim desteği! Resmi Gazete de yayımlandı 2

İŞTE EĞİTİM DESTEĞİ TUTARLARI

2025-2026 öğretim yılında ilkokul kademesinde 3 ve 4. sınıfta, ortaokul kademesinde 7 ve 8. sınıfta ve ortaöğretim kademesinde 11 ve 12. sınıfta öğrenim gören her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları belli oldu.

O illerde öğrencilere 38 bin TL eğitim desteği! Resmi Gazete de yayımlandı 3

İlkokul (3 ve 4. sınıf): 33.264 TL

Ortaokul (7 ve 8. sınıf): 38.880 TL

Ortaöğretim (11 ve 12. sınıf): 38.880 TL

O illerde öğrencilere 38 bin TL eğitim desteği! Resmi Gazete de yayımlandı 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar! Çevre illerden arıyorlar60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar! Çevre illerden arıyorlar
Borsa güne yatay başladı! İşte son durumBorsa güne yatay başladı! İşte son durum

Anahtar Kelimeler:
destek eğitim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sındırgı depremini de bilen Üşümezsoy'dan çok iddialı çıkış

Sındırgı depremini de bilen Üşümezsoy'dan çok iddialı çıkış

İstanbul'da doktorun sır ölümü! Lüks rezidansta, yatak odasında kolunda serum takılı halde bulundu

İstanbul'da doktorun sır ölümü! Lüks rezidansta, yatak odasında kolunda serum takılı halde bulundu

Memur ve emekli nefesini tuttu! Hükümetten teklif bekleniyor

Memur ve emekli nefesini tuttu! Hükümetten teklif bekleniyor

Bir döneme damga vuran TV kanalı satılıyor! 84 milyon TL bedelle ihaleye çıkacak

Bir döneme damga vuran TV kanalı satılıyor! 84 milyon TL bedelle ihaleye çıkacak

İflas kervanına bir şirket daha katıldı!

İflas kervanına bir şirket daha katıldı!

Kafelerde otellerde artık olmayacak! Tarih verdi

Kafelerde otellerde artık olmayacak! Tarih verdi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.