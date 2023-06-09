O isimleri Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan belirleyecek! Kulislerde bu konuşuluyor: Türkiye'nin ekonomi yol haritası yazılmaya başlandı, yakında duyurulacak

Seçimlerin ardından oluşturulacak kabinede yer alacak isimler merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Mehmet Şimşek'e, MB Başkanı olarak da Hafize Gaye Erkan'a görev verdi. Bu gelişmelerden sonra gözler, ekonomide atılacak adımlara çevrildi.

Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki devir teslimde rasyonellik vurgusu yapmıştı. Posta'dan Murat Çelik, kulislerde konuşulan bilgileri aktardı.

İSİMLERİ ŞİMŞEK VE ERKAN BELİRLEYECEK

MB’nin dört başkan yardımcısı ve Para Politikası Kurulu (PPK) üyelerinin Mehmet Şimşek-Hafize Gaye Erkan tarafından belirleneceği, Türkiye ekonomisinin yeni dönemdeki yol haritasının yazıldığını ve yakında kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

TEMEL PRENSİPLER VURGULANACAK

Yol haritasının temel prensiplerin vurgulanacağı ‘manifesto’ niteliğinde olacağını belirten Çelik, özellikle dış piyasalara, ‘kurallara dayalı’ ve ‘rasyonel’ politikalara bağlılık sözü verileceğini aktardı.



