O işlemlerde yeni dönem! Anne baba da maaş alacak

Vazife malullüğü, kamu görevlileri ile erbaş, erlerin görevlerini yaparken, yaşanan kazalardan dolayı "malul" olmaları, yaşamını yitirmeleri durumunda haklarında uygulanacak hükümlerin belirlendiği statü farkı sonlandırıldı.

Mevcut sistemde Emekli Sandığı çalışanlarından (4C) vazife malullüğü aylığı bağlanan ya da bağlanma hakkı elde etmiş olan vatandaşlardan ölenlerin anne ve babalarına herhangi bir şart aranmadan aylık bağlanıyor.

Söz konusu düzenlemeyle birlikte 4C kapsamındaki vazife malullerinin anne, babalarıyla sınırlı olan uygulamanın kapsamı genişletildi.

Bundan sonra Bağ-Kur ve SSK kapsamındakilerin anne ve babalarına da aylık bağlanıyor.

TARIM VE ORMAN İŞLERİNDE DÖNEMSEL PRİM ÖDEME

Tarım ve orman işlerinde süreksiz çalışanlara dönemsel prim ödeme imkânı verildi.

Bu kapsamdakilerin, genel sağlık sigortası primi ile kısa ve uzun vadeli sigorta kolları primlerinden ait olduğu yılın Ocak Haziran dönemi primlerini Temmuz ayı sonuna, Temmuz-Aralık dönemi primlerini takip eden senenin Ocak ayı sonuna kadar ödemesi yönünde düzenleme yapıldı.

Ev hizmetlerinde aynı gerçek kişi yanında 10 gün ve daha fazla ve konut kapıcılığı işyerinde çalışanlara ilişkin düzenleme yapıldı.

İlgili madde, "Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, istekleri halinde uzun vadeli sigorta hükümleri ile genel sağlık sigortası hükümleri" şeklinde değiştirildi.

Bu doğrultuda çalışanlar istekleri hâlinde uzun vadeli sigorta hükümlerinden faydalanabilecek.

Mevcut uygulamada tarım ve orman işçilerinde süreksiz çalışanların primleri aylık ödeniyordu.



