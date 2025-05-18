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O kazançlar takibe alındı! Sadece 1 kişide 67 milyon TL gelir çıktı 'Vergisini ödemek zorunda'

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-ticaretin yaygınlaşmasıyla sanal POS'lar kullanılarak yapılan ödemeleri analiz edip 4095 mükellefe yönelik vergi dışı bırakılan 37 milyar TL'lik hasılatı ortaya çıkardı. Vergi kaydı olmayan bir kişinin 2024'te sanal POS uygulamaları üzerinden 2284 kez işlem yaptığı ve 67 milyon TL gelir elde ettiği görüldü. Bakan Şimşek "Sanal POS ve diğer dijital ödeme sistemleri üzerinden gelir elde edenler vergisini ödemek zorunda" dedi.

O kazançlar takibe alındı! Sadece 1 kişide 67 milyon TL gelir çıktı 'Vergisini ödemek zorunda'

Hazine ve Maliye Bakanlığı, internet üzerinden elde edilen kazançları takibe aldı! AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, Gelir İdaresi, e-ticaretin ayrılmaz bir parçası haline gelen sanal POS sistemleri kullanılarak yapılan satışlardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi amacıyla harekete geçti.

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GİB, 2020-2024 yıllarında sanal POS kullanarak gelir elde eden kişilerin mükellefiyet durumları ile bu uygulamalar üzerinden elde edilen hasılatın vergi beyanlarına yansıtılıp yansıtılmadığının tespiti amacıyla detaylı analiz çalışması yaptı.

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Ödeme ve elektronik para kuruluşlarınca Bakanlık veri tabanına gönderilen veriler doğrultusunda yapılan incelemelerde, yüksek riskli mükellefler tespit edildi.

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MÜKELLEFLERİN, 37 MİLYAR LİRALIK HASILATI GİZLEDİĞİ SAPTANDI

Detaylı analizler ve banka verileri ile uyumlulaştırılan raporlar sonucunda, sanal POS aracılığıyla gelir elde eden fakat gelir veya kurumlar vergisi yönünden hiç mükellefiyeti bulunmayan, mükellefiyeti olmasına rağmen beyanname vermeyen ya da eksik beyanda bulunan 4 bin 95 mükellef tespit edildi. Bu mükelleflerin, 37 milyar liralık hasılatı gizlediği saptandı.

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PEK ÇOK SEKTÖR İNCELENDİ

Tekstil ve hazır giyim, bilgisayar sarf malzemeleri, telefon ve telefon aksesuarı ticareti yapanlar ile bilgisayar programlama faaliyeti yürüten yüzlerce mükellefin de hasılatlarını gizlediği belirlendi.

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BİR KİŞİNİN 2024'TE 67 MİLYON LİRA GELİR ELDE ETTİĞİ GÖRÜLDÜ

Analiz çalışmaları kapsamında, vergi kaydı olmayan bir kişinin 2024 yılında sanal POS uygulamaları üzerinden 2 bin 284 kez işlem yaptığı ve 67 milyon lira gelir elde ettiği görüldü.

Mükellef olmayan bu kişinin, internet üzerinden perakende bilgisayar sarf malzemeleri satışı yaptığı saptanırken, hakkında yasal süreçler başlatıldı.

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UYUM GÖSTERMEYENE CEZA

GİB, bu süreçte vergi kayıplarını önlemek için "gönüllü uyum ve izaha davet" mekanizmasını devreye soktu.

Mükellefiyeti olmayan, vergi mükellefiyeti olduğu halde beyanda bulunmayan ya da eksik beyanda bulunan kişiler, cezai yaptırım uygulanmadan önce bilgilendirilerek gönüllü uyuma ve izaha davet ediliyor.

Beyanlarında gerekli düzeltmeyi yapan mükelleflere daha az ceza uygulanıyor.

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Çağrıya yanıt vermeyen, beyanname vermekten kaçınan veya gelirlerini gizlemeye devam edenler hakkında vergi incelemesi ve cezai işlem süreci başlatılacak.

Başkanlık, gönüllü uyum sürecine, ilk aşamada e-ticaret gelirlerini gizlediği anlaşılan 561 mükelleften başladı.

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"CEZA MEKANİZMASI DEVREYE ALINACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin değerlendirmesinde, dijitalleşen dünyada vergi kaybının izinin artık çok daha kolay sürüldüğünü belirterek, "Sadece sahada değil teknolojiyi etkin kullanarak da kayıt dışı ile mücadele ediyoruz. Sanal POS ve diğer dijital ödeme sistemleri üzerinden gelir elde edenler, vergisini ödemek zorunda. Mükellefleri öncelikle gönüllü uyum sürecine dahil ediyoruz, uyum göstermeyenler için ceza mekanizmaları devreye alınacak." ifadesini kullandı. (AA)

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"AKSİ DURUMDA VERGİ İNCELEMESİ VE CEZAİ İŞLEM"

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda ise "Kayıt dışı ile mücadelemizi dijital alanda da kararlılıkla sürdürüyoruz. Sanal POS ve dijital ödemelerle gelir sağlayanlar da vergisini ödemekle yükümlüdür. Gönüllü uyumu teşvik ediyoruz, aksi durumda vergi incelemesi ve cezai işlem sürecini başlatıyoruz" dedi.

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Hazine ve Maliye Bakanlığı
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