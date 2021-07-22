O mesleği yapanlara erken emeklilik

Türkiye'de yaklaşık 22 milyon kişi sigortalı çalışırken, kimi erken emeklilik imkanlarını kimi de sigortalılıkla ilgili pek çok konuyu merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu da yanıtlıyor:

HANGİ SÜRELERE BORÇLANMA YAPILABİLİR?

Askerlik, doğum, memurların aylıksız izin süreleri, doktora süresi, yurt dışındaki öğrenim süreleri, aday olmak için istifa edenlerin seçimlerin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçen süreleri, avukatların 1 yıllık staj süreleri, sendikalı işçilerin grev ve lokavtta geçen süreleri, hekimlerin fahri asistanlıkla geçen süreleri...

NE KADAR ÖDENİYOR?

Günlük borçlanma tutarı günlük asgari ücretin yüzde 32'si ile bunun 7.5 katı arasında. Yani en az 38,16, en çok 286,20 lira.

VAZGEÇENE İADE MÜMKÜN MÜ?

Aylık bağlanmamış olması şartıyla borçlanma tutarının tamamı sigortalının talebi halinde herhangi bir sınırlama olmaksızın iade edilir.

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN KİMLER YARARLANIR?

Maden ocağı, ateşçilik, yangın söndürme, otomatik fırınlarda pişirme, kimyasal arıtma, alüminyum oksit üretimi, yangın söndürme, ceza infaz kurumu müdürü, infaz koruma memuru unvanlı kadrolarda çalışanlar başta olmak üzere çok sayıda meslek grubu...

KURSİYERLERİN SAĞLIK PRİMLERİ ÖDENİYOR

İŞKUR kursiyerleri sigortalı sayılır mı?

Meslek eğitimine katılanlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.

İlk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde işe başlatılacak sigortalıların bildirimi ne zaman yapılabilir?

Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi veren işyerlerinde, sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde işe alınacakların sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç işyerinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde verilmesi gerekiyor.

4/a'lı çalışanlar, çalışmaya başladıklarını en geç 1 ay içinde kuruma bildirebiliyor.



