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O meslek grubunda çalışanlar dikkat! Çalışma saatleri yeniden düzenlendi! Karar Resmi Gazete'de...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
30.06.2024 07:48
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Petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetlerindeki işçiler için çalışma saati düzenlemesine gidildi. Söz konusu faaliyetler kapsamında yürütülen işler ve bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde çalışma saati düzenlemesi, 24 saatte 2 işçi postası olacak şekilde yapılabilecek. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

O meslek grubunda çalışanlar dikkat! Çalışma saatleri yeniden düzenlendi! Karar Resmi Gazete'de...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan, "Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Değişiklikle petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işlerde çalıştırılan işçilerle ilgili düzenlemeye gidildi. Bu kapsamdaki işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla 7,5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecek.

24 SAATTE 2 İŞÇİ POSTASI OLACAK

Buna göre turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmetinin yanı sıra artık petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde de çalışma saati düzenlemesi 24 saatte 2 işçi postası olacak şekilde yapılabilecek.

PETROL

7,5 SAATİN ÜZERİNDE GECE ÇALIŞMASI YAPTIRILABİLECEK

Petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla 7,5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecek.

Petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işler, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu uyarınca petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri yürütülen iş yerlerinde yapılan işleri kapsayacak.

(AA)

Express


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