FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. O şehre akın akın geliyorlardı! 'Yüzde 60 düştü' Esnaf kara kara düşünüyor, 'Sadece gezmeye geliyoruz' fiyatlar aynı olunca...

O şehre akın akın geliyorlardı! 'Yüzde 60 düştü' Esnaf kara kara düşünüyor, 'Sadece gezmeye geliyoruz' fiyatlar aynı olunca...

28.02.2025 10:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'ye son yıllarda Bulgaristan vatandaşlarının sık sık gelmesi gündem oluyordu. Bulgar vatandaşlarının alım güçlerinin düşmeye başlaması ile Türkiye'ye alışveriş için gelmelerinde düşüş yaşanmaya başladı. Edirne'de esnaflık yapan bazı vatandaşlar ise daha az gelişlerin yaşanmasından dolayı ise işyerlerini devreden, kiralayan ve satışa çıkaran esnafların olduğu öğrenildi.

O şehre akın akın geliyorlardı! 'Yüzde 60 düştü' Esnaf kara kara düşünüyor, 'Sadece gezmeye geliyoruz' fiyatlar aynı olunca...

Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye son yıllarda alışveriş yapmak için akın akın geliyordu. Ancak, hem alım güçlerinin düşmesi hem de Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından 12 Aralık 2024'te alınan karar uyarınca Bulgaristan ve Romanya ülkeler Schengen Bölgesi'ne dahil olmasının ardından diğer Avrupa ülkelerinde seyahat ederek alışveriş yapmaya başladı.

AW401756_01

Bazı Edirneli esnaflar kepenk kapatırken bazıları da yaz döneminde Bulgarların Türkiye'ye gelmesini beklediklerini ifade etti. Edirne'de 460 yıllık tarihi Ali Paşa Çarşısı'nın Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, bu durumun mevsimsel durumlardan neden olabileceğini kaydederek Ocak ile Mart aylarında işlerin düşük olduğunu aktardı.

AW401756_02

"ESNAF DEVRETMEYE BAŞLADI"

Sanış, 2024'n ikinci yarısından itibaren yurtdışı ziyaretçilerinin düştüğünü ifade ederek, şu cümleleri kurdu:

"2025 yılı ile beraber biz zor dönemden geçiyoruz. Alım gücünün düşmesi hem yurtdışından gelenlerin de azalması maliyetlerin artmasından dolayı esnaf devretmeye başladı. 2025'te Bulgaristan Avrupa Birliği'ne üye oldu. Bütün Avrupa sınırlarında alternatif pazarlar da biraz çoğaldı. Oradan da bakmak lazım. Neredeyse yüzde 50 yüzde 60 düşüş var"

AW401756_04

SON BİR SENEDİR DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Edirneli esnaf Sidar Basunlu, "Genel olarak son bir yıldır yabancıda bir azalma var. Tabii ki bizim fiyatlarımızda sürekli yükselmeler oldu. Kiralardan ve giderlerden kaynaklı Edirne artık cazip bir durum haline gelmiyor. Bulgarlarda şöyle bir şey var şimdi rekabet olduğu zamanlar yani insanların satışları iyi olduğu zaman iş oluyordu ve bir sıkıntı olmuyordu. Bulgar gelişleri neredeyse yarı yarıya düştü. Bu durumdan kaynaklı insanlar artık yüksek kiralarla karşılaştığı için şimdi Bulgar daha çok geldikçe kiralar artmaya başladı. İnsanlar da iş yaptığı için pek fazla etkilenmiyordu ama şimdi yabancının gelmesi yarı yarıya neredeyse düştüğü için bu sefer insanlar kirasını çıkaramayınca çoğu esnaf dükkanı devretti. Eskiden hafta içi de çok yoğun olurdu ama hafta sonu daha da yoğun olurdu. Şuan hafta içi yok denebilecek kadar düşük hafta sonu da çok az miktarda geliyorlar" şeklinde konuştu.

AW401756_05

FİYATLAR ARTIK AYNI

Bulgaristan'ın Filibe şehrinden alışveriş için gelen Alexander Bijandov, "Türkiye'de fiyatları bizim ülkeye göre daha uygun. Biz uygun olduğu için buraya geliyorduk, ama gecen yılın yarısından itibaren fiyatlar yükselmeye başladı. Bizde 10 leva olan ürün burada 9 olduğu için aradaki fark çok değil. Daha önce yarı yarıya idi şimdi aynı olmaya başladı. Sadece gezmeye geliyoruz. Çok fazla bir şey almıyoruz" ifadelerine yer verdi.

AW401756_06

Bulgaristan vatandaşı Denislav Uzunov, Edirne'de alışveriş yaptığını ve fiyatların kendi ülkelerinde ve Edirne'de neredeyse aynı olduğunu belirtti.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
28 Şubat önemli ekonomi başlıkları!28 Şubat önemli ekonomi başlıkları!
TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı! TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni af yolda! Ankara kulislerini salladı: "Cinayet, tecavüz ve terör dahil"

Yeni af yolda! Ankara kulislerini salladı: "Cinayet, tecavüz ve terör dahil"

Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu!

Altın almak için fırsat kollayanlar dikkat

Altın almak için fırsat kollayanlar dikkat

Yeni zam bu kez 'kar yağışı' ile geldi! Tarih verildi: ‘Büyük artış yaşanacak’

Yeni zam bu kez 'kar yağışı' ile geldi! Tarih verildi: ‘Büyük artış yaşanacak’

Türkiye'nin büyüme oranı açıklandı

Türkiye'nin büyüme oranı açıklandı

Bitcoin'de tarihi zirveden geriye yeller esti!

Bitcoin'de tarihi zirveden geriye yeller esti!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

PARTNER
Herkes alabiliyor, anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Herkes alabiliyor, anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Beklentilerimi aştı!" Puma Rebound Bot günün fırsatı oldu

"Beklentilerimi aştı!" Puma Rebound Bot günün fırsatı oldu

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.