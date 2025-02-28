O şehre akın akın geliyorlardı! 'Yüzde 60 düştü' Esnaf kara kara düşünüyor, 'Sadece gezmeye geliyoruz' fiyatlar aynı olunca...

Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye son yıllarda alışveriş yapmak için akın akın geliyordu. Ancak, hem alım güçlerinin düşmesi hem de Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından 12 Aralık 2024'te alınan karar uyarınca Bulgaristan ve Romanya ülkeler Schengen Bölgesi'ne dahil olmasının ardından diğer Avrupa ülkelerinde seyahat ederek alışveriş yapmaya başladı.

Bazı Edirneli esnaflar kepenk kapatırken bazıları da yaz döneminde Bulgarların Türkiye'ye gelmesini beklediklerini ifade etti. Edirne'de 460 yıllık tarihi Ali Paşa Çarşısı'nın Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, bu durumun mevsimsel durumlardan neden olabileceğini kaydederek Ocak ile Mart aylarında işlerin düşük olduğunu aktardı.

"ESNAF DEVRETMEYE BAŞLADI"

Sanış, 2024'n ikinci yarısından itibaren yurtdışı ziyaretçilerinin düştüğünü ifade ederek, şu cümleleri kurdu:



"2025 yılı ile beraber biz zor dönemden geçiyoruz. Alım gücünün düşmesi hem yurtdışından gelenlerin de azalması maliyetlerin artmasından dolayı esnaf devretmeye başladı. 2025'te Bulgaristan Avrupa Birliği'ne üye oldu. Bütün Avrupa sınırlarında alternatif pazarlar da biraz çoğaldı. Oradan da bakmak lazım. Neredeyse yüzde 50 yüzde 60 düşüş var"

SON BİR SENEDİR DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Edirneli esnaf Sidar Basunlu, "Genel olarak son bir yıldır yabancıda bir azalma var. Tabii ki bizim fiyatlarımızda sürekli yükselmeler oldu. Kiralardan ve giderlerden kaynaklı Edirne artık cazip bir durum haline gelmiyor. Bulgarlarda şöyle bir şey var şimdi rekabet olduğu zamanlar yani insanların satışları iyi olduğu zaman iş oluyordu ve bir sıkıntı olmuyordu. Bulgar gelişleri neredeyse yarı yarıya düştü. Bu durumdan kaynaklı insanlar artık yüksek kiralarla karşılaştığı için şimdi Bulgar daha çok geldikçe kiralar artmaya başladı. İnsanlar da iş yaptığı için pek fazla etkilenmiyordu ama şimdi yabancının gelmesi yarı yarıya neredeyse düştüğü için bu sefer insanlar kirasını çıkaramayınca çoğu esnaf dükkanı devretti. Eskiden hafta içi de çok yoğun olurdu ama hafta sonu daha da yoğun olurdu. Şuan hafta içi yok denebilecek kadar düşük hafta sonu da çok az miktarda geliyorlar" şeklinde konuştu.

FİYATLAR ARTIK AYNI

Bulgaristan'ın Filibe şehrinden alışveriş için gelen Alexander Bijandov, "Türkiye'de fiyatları bizim ülkeye göre daha uygun. Biz uygun olduğu için buraya geliyorduk, ama gecen yılın yarısından itibaren fiyatlar yükselmeye başladı. Bizde 10 leva olan ürün burada 9 olduğu için aradaki fark çok değil. Daha önce yarı yarıya idi şimdi aynı olmaya başladı. Sadece gezmeye geliyoruz. Çok fazla bir şey almıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bulgaristan vatandaşı Denislav Uzunov, Edirne'de alışveriş yaptığını ve fiyatların kendi ülkelerinde ve Edirne'de neredeyse aynı olduğunu belirtti.

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır