FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

O tarih ve sonrası sigortalı olanlar dikkat! Uzman isim açıkladı! Emeklilikte kritik kapsam 'Şansları olabilir'

Sigortalı çalışanlar için emeklilikte kademe konusu bir süredir konuşuluyor. EYT sonrası talepler artarken SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan kimlerin kademe kapsamında olabileceğine dair dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Karakaş, borçlanma ile kademe kapsamına girilip girilemeyeceği sorusuna da yanıt verdi. İşte milyonlarca sigortalı ilgilendiren kritik tarihler...

O tarih ve sonrası sigortalı olanlar dikkat! Uzman isim açıkladı! Emeklilikte kritik kapsam 'Şansları olabilir'
Hande Dağ

Kademeli emeklilik konusu çok sayıda vatandaşın gündeminde. Peki, kimler kapsam içerisinde olabilir? EYT'nin ardından emeklilikle ilgili talepler de artmıştı. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanların birkaç gün, ay veya yıl geç SGK girişi olduğu için neden geç emekli olduklarına dair sorgulama yaptığı biliniyordu. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili milyonları ilgilendiren detayları aktardı.

O tarih ve sonrası sigortalı olanlar dikkat! Uzman isim açıkladı! Emeklilikte kritik kapsam Şansları olabilir 1

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında Karakaş, "8 Eylül 1999 ve öncesinde bir gün bile sigorta girişi olanlar yaşa takılmadan derhâl emekli olurken bu tarihten hemen 1 gün sonra işe girişi olan aynı kuşaktaki kişiler sırf bir gün sonra işe girişleri yapıldığı için erkeklerde 17 yıl kadınlarda ise 20 yıla kadar geç olmaktadır" dedi.

O tarih ve sonrası sigortalı olanlar dikkat! Uzman isim açıkladı! Emeklilikte kritik kapsam Şansları olabilir 2

Karakaş "Belirtilen tarihte SSK Başmüfettişi olmam hasebiyle kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yaptığımız denetimlerinden çok iyi biliyorum ki o dönem neredeyse çalışanların yarısından fazlası maalesef kaçak sigortalı olarak çalıştırılıyordu" ifadelerini kullandı.

Kaçak çalışmadan veya staj-çırak olarak çalışmadan ya da askerlik görevi veya üniversite eğitimi nedeniyle 8 Eylül 1999'dan hemen sonra sigorta girişi olanlardan kadınların 58, erkeklerin ise 60 yaşını beklemek zorunda kaldığını vurgulayan Karakaş, EYT'lilerin yaş şartı aranmadan 5000-5975 gün primle emekli olduğunu, 1 gün sonra sigortası yapılanların ise 7000-8000 ve daha fazla primleri olmasına karşın belirtilen yaşı beklemek zorunda kaldığını aktardı. Bunun hakkaniyete aykırı olduğunu belirten Karakaş, "Cinsiyete göre 17-24 yıla varan bu uçurumun kademeli olarak yeniden tanzim edilerek daha adil hâle getirilmesinin elzem olduğunun altını bir kez daha çizmekte fayda görüyorum" dedi.

O tarih ve sonrası sigortalı olanlar dikkat! Uzman isim açıkladı! Emeklilikte kritik kapsam Şansları olabilir 3

KİMLER KADEME KAPSAMINDA OLABİLİR?

Kimlerin kademe kapsamında olabileceğine dair soruyu da yanıtlayan Karakaş, emeklilikte kademe bekleyenlerin EYT sonra hemen sigorta girişi başlayıp sosyal güvenlik reformuna kadar sigortalılığı bulunanları kapsadığını belirtip bu bağlamda kademe bekleyenler tek bir sigortalılık grubunda yer almadığından emeklilik şartlarının da yer aldıkları sigortalılık türüne göre farklı olduğunu aktardı.

Devamında Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Buradan hareketle genel olarak 09.09.1999-30.04.2008 döneminde sigorta girişi olan;

  • İş Kanunu’na tabi olan işçiler ile işçi gibi sigortalı sayılan SSK’lılar,
  • Esnaf-sanatkâr, şirket ortağı ile diğer kendi nam ve hesabına çalışanlar
  • BağKur’lular,
  • Memur ve memur gibi iştirakçi sayılan Emekli Sandığına tabi olanlar,
  • Tarım SSK,
  • Tarım Bağ-Kur,
  • Banka ve TOBB… sandıklarına tabi olanlar
    Olmak üzere 6 grupta yer alan çok sayıda emeklilikte adalet/kademe bekleyenler bulunmaktadır"

O tarih ve sonrası sigortalı olanlar dikkat! Uzman isim açıkladı! Emeklilikte kritik kapsam Şansları olabilir 4

BORÇLANMA İLE KADEME KAPSAMINA GİRİLEBİLİR Mİ?

Çok sayıda kişinin 09.09.1999-30.04.2008 döneminde sigorta girişlerinin bulunmadığını fakat borçlanma yoluyla kademe kapsamına girme ihtimallerinin olup olmadığını sorduğunu belirten Karakaş, "Kamuoyunda EYT olarak bilinen Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 3 Mart 2023 günü Resmî Gazete’de yayımlanan kanunda aslında EYT’li olmadığı hâlde çok sayıda vatandaşımıza borçlanma yoluyla EYT’li olma fırsatı verilmiştir" dedi.

O tarih ve sonrası sigortalı olanlar dikkat! Uzman isim açıkladı! Emeklilikte kritik kapsam Şansları olabilir 5

Karakaş, bu durumda, emeklilikte adaletle ilgili bir yasal düzenleme olması halinde bahsedilen EYT düzenlemesinde olduğu gibi borçlanma ile kademeli emeklilik kapsamına girme ihtimalinin doğabileceğini belirtti.

O tarih ve sonrası sigortalı olanlar dikkat! Uzman isim açıkladı! Emeklilikte kritik kapsam Şansları olabilir 6

Devamında Karakaş "Buna göre askerlik borçlanmasıyla sigortalı işe başlama tarihini 30 Nisan 2008 ve öncesine çekebilenlerin kademe kapsamına girme şansları olabilir. Aynı şekilde belirtilen tarihten önce staj sigortası olan kadınların da doğum borçlanmasıyla yapılacak düzenlemeye girme ihtimallerinin bulunduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ev almak isteyenin gözü rakamlarda! Düşük faizler ne zaman görülecek?Ev almak isteyenin gözü rakamlarda! Düşük faizler ne zaman görülecek?
Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı! Büyüme, enflasyon...Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı! Büyüme, enflasyon...

Anahtar Kelimeler:
emeklilik kademeli emeklilik İsa Karakaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Lamine Yamal'a Pasaport şoku! Emniyet devrede...

Lamine Yamal'a Pasaport şoku! Emniyet devrede...

İspanyol gazetesi Marca'dan tarihi ayıp! Bayrak skandalında geri adım atmadılar

İspanyol gazetesi Marca'dan tarihi ayıp! Bayrak skandalında geri adım atmadılar

Ev almak isteyenin gözü rakamlarda! Düşük faizler ne zaman görülecek?

Ev almak isteyenin gözü rakamlarda! Düşük faizler ne zaman görülecek?

Ekonomide kritik gün belli oldu! Saat 09.00'da açıklanacak

Ekonomide kritik gün belli oldu! Saat 09.00'da açıklanacak

Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı! Büyüme, enflasyon...

Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı! Büyüme, enflasyon...

Altın rekor kırınca kuyumcularda onun dönemi başladı! 'Soranlar var'

Altın rekor kırınca kuyumcularda onun dönemi başladı! 'Soranlar var'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.