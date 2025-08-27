FİNANS

O ürün yasaklandı! Toplatılıyor... Fotoğrafı da var, ebeveynler dikkat

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürün bildirimleri ile çeşitli ürünlerdeki güvensizlikleri ve riskleri duyurarak bunlarla ilgili hızla harekete geçmeye devam ediyor. Bakanlığın yayınladığı güvensiz ürün bildirimleri listesine bir yeni ürün daha eklendi. Söz konusu ürün, özellikle ebeveynleri yakından ilgilendiriyor. Ürünle alakalı piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı. İşte detaylar...

Hande Dağ

Ticaret Bakanlığının yayınladığı güvensiz ürün bildirimleri listesine yeni ürünler eklenmeye devam ediyor. Bakanlığın yayınladığı listede söz konusu ürünleri güvensizlik nedenleri ve riskleri detaylarıyla açıklanırken ürünün markasına ve fotoğraflarına da yer veriliyor. Ürünlerle alakalı ise piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararları alınıyor.

EBEVEYNLER DİKKAT

Söz konusu listede bir yeni ürün daha yer aldı. Özellikle bu ürün ebeveynleri de yakından ilgilendiriyor. Bakanlığın listesindeki o ürün; bir çocuk giyim ürünü oldu.

Nos Studi's marka Çocuk Deniz Şortu ürünün güvensizlik nedeni olarak "Büzme ipleri giysiye tutturulmamıştır" açıklaması yapıldı.

İŞTE TAŞIDIĞI RİSKLER

Ürünün taşıdığı riskler olarak ise "Yaralanmalar" belirtildi. Ürünle alakalı alınan önlem ise piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma oldu. O ürün için yapılan bildirimde ürünün fotoğrafı da yer aldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
