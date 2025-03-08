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O üründen resmen zehir çıktı! Veliler bu habere dikkat, tehlike saçıyor... Öğrenciler risk altındaydı, Bakanlık harekete geçti

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
08.03.2025 14:51
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Ticaret Bakanlığı vatandaşların güvenli ürüne ulaşabilmesi için denetimlerine devam ediyor. Özellikle çocuk giyim, kırtasiye ve çocuk oyuncaklarında 'riskli ürün tespiti' yapılırken bu sefer Bakanlık denetimde okul formasının toplatılmasına karar verdi. İşte detaylar...

O üründen resmen zehir çıktı! Veliler bu habere dikkat, tehlike saçıyor... Öğrenciler risk altındaydı, Bakanlık harekete geçti

Çocuk çantası, kırtasiye eşyaları, çocuk oyuncakları, makyaj çantası derken Ticaret Bakanlığı tüketicilerin güvenli ürüne ulaşması için ülkenin dört bir yanında denetimlerine devam ediyor. Gıdadan, giyime kadar tüm alanlarda seferber olan Bakanlıklar vatandaşın sağlığına tehlikeye atabilecek tüm ürünlerin ifşasını internet siteleri üzerinden gerçekleştiriyor.

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VELİLER DİKKAT! TEHLİKE OKULLARDA

Bakanlık, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' (GÜBİS) üzerinden piyasadan toplatılmasına karar verilen ürünleri bir bir açıklarken bu sefer listeye özellikle çocuğu okula giden ebeveynlerin tedirgin olmasına neden olan bir ürün girdi.

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KURŞUN TESPİT EDİLDİ

Mersin Toroslar'da üretim yapan "Elegance By Özakkaymak" markalı çocuk okul üniformasında kimyasal tespit edildi. Yapılan taramalarda mavi çocuk üniformasında kurşun tespit edildiği açıklandı.

Bakanlık ürün ile ilgili olarak piyasadan arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
okul forma Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi
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