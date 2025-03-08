O üründen resmen zehir çıktı! Veliler bu habere dikkat, tehlike saçıyor... Öğrenciler risk altındaydı, Bakanlık harekete geçti

Çocuk çantası, kırtasiye eşyaları, çocuk oyuncakları, makyaj çantası derken Ticaret Bakanlığı tüketicilerin güvenli ürüne ulaşması için ülkenin dört bir yanında denetimlerine devam ediyor. Gıdadan, giyime kadar tüm alanlarda seferber olan Bakanlıklar vatandaşın sağlığına tehlikeye atabilecek tüm ürünlerin ifşasını internet siteleri üzerinden gerçekleştiriyor.

VELİLER DİKKAT! TEHLİKE OKULLARDA

Bakanlık, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' (GÜBİS) üzerinden piyasadan toplatılmasına karar verilen ürünleri bir bir açıklarken bu sefer listeye özellikle çocuğu okula giden ebeveynlerin tedirgin olmasına neden olan bir ürün girdi.

KURŞUN TESPİT EDİLDİ

Mersin Toroslar'da üretim yapan "Elegance By Özakkaymak" markalı çocuk okul üniformasında kimyasal tespit edildi. Yapılan taramalarda mavi çocuk üniformasında kurşun tespit edildiği açıklandı.

Bakanlık ürün ile ilgili olarak piyasadan arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verdi.