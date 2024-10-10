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  4. Ocak 2025'te yeni düzenleme... Sürücü belgesi almak isteyenler dikkat: Ehliyet almak daha zor olacak! 15 Ekim'e kadar başvuru yapmalısınız

Ocak 2025'te yeni düzenleme... Sürücü belgesi almak isteyenler dikkat: Ehliyet almak daha zor olacak! 15 Ekim'e kadar başvuru yapmalısınız

10.10.2024 10:53
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Milli Eğitim Bakanlığı, tarafından hazırlanan 'Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu" yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre ise ehliyet almak daha zor bir hale gelecek. Konu İle ilgili sürücü kursu sahibi Taner Şide açıklamalarda bulundu.

Ocak 2025'te yeni düzenleme... Sürücü belgesi almak isteyenler dikkat: Ehliyet almak daha zor olacak! 15 Ekim'e kadar başvuru yapmalısınız

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Henüz uygulamaya geçirilmeyen yeni yönetmelikle birlikte ehliyet sınavlarında birçok değişiklik yapılırken, direksiyon eğitmeni Taner Şide konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"15 EKİM'E KADAR KAYIT YAPTIRIN"

Yeni yönetmeliğin yılbaşı itibarıyla uygulanmasını beklediklerini belirten Şide, artık ehliyet almanın daha zor hale geleceğini dile getirdi. Adayların kayıt olduktan sonra sınava girip ehliyet almasına kadar geçen sürenin 45 günü bulabildiğine de vurgu yapan Şide, eski usulden sınava girmek isteyenlerin 15 Ekim'e kadar kayıt yaptırmalarını tavsiye etti.

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PARKUR SÜRESİ UZATILDI!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan direksiyon eğitmeni Şide, "Sınav hakkında birçok değişiklikler olacak. Mesela sınav süresi 30 dakikadan 40 dakikaya çıkartılıyor. Aday, sınavı 30 dakikada tamamlayıp aracı başlangıç noktasına park ettiğinde 10 dakikada daha 40 dakikasının dolması için komisyon başkanı tarafından tura zorlanabilecek. Paralel parka ilave yenilik getirildi. Tek hamle girme hakkı eklendi. Bir aday tek hamlede giremediyse kendisine tekrar tek hamlede girme hakkı verilecek ama aday çıkarken ve girerken dubalara ve kaldırıma çarpmamak zorunda" dedi.

İKİ PARKUDA DA SINAV YAPILABİLİR

Parkur üzerinde 3 hamlede U dönüşü yapmanın yeni getirildiğini söyleyen Şide, "Ani fren için başka bir yer vardı. Komisyon başkanları artık parkurun herhangi bir yerinde ani fren yaptıracak. 2 sınav parkuru olacak. Yani 2'ye bölünmüş bir yol gibi düşünün. Aday hem A yolunda hem de B yolunda sınava girebilir. O yüzden adaylar bu ihtimali düşünerek her 2 parkurda da çalışmak zorunda kalacak" şeklinde konuştu.

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KONTENJANLAR DOLABİLİR

Eski yönetmelikle ehliyet almak isteyenlerin kurslara kayıt olmak sayılı günleri kaldığını vurgulayan Şide, sözlerine şöyle devam etti:

"Ekim ayının 20'sine, hatta 15'ine kadar mutlaka gelip kayıt yaptırılmalı. Çünkü bir adayın kayıt olduktan sonra sınava girip ehliyet almasına kadar geçen süre 45 günü bulabiliyor. Kasım ayından sonra yapılan bir ehliyet kaydının sınavı ocak ayında olacağından dolayı yeni yönetmeliğe göre girmek zorunda kalacak ve daha çok zorlanacaklar. Şu anda çoğu kişinin bundan haberi yok. Ayrıca kurs da bulamayabilirler çünkü belli bir kontenjan sayısı var."
Şide ayrıca, yeni yönetmelikle birlikte sınavların 2 ayrı parkurda yapılacak olması nedeniyle ders saatlerinin de uzatılması gerektiğini düşündüğünü açıkladı.
(İHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ehliyet sürücü belgesi sürücü kursu
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