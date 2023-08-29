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‘Ocak ayını bulmadan…’ diyerek zam sinyali verdiler! Velilere bir kötü haber de servisçilerden: Yüzde 30-40 civarında…

29.08.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar servis ücretleriyle ilgili yeni bir talepte bulundu. Enflasyonist bir ortamda hareket ettiklerini belirten Sinar önümüzdeki dönem için yüzde 30-40 civarında bir artış talep edeceklerini belirtti.

‘Ocak ayını bulmadan…’ diyerek zam sinyali verdiler! Velilere bir kötü haber de servisçilerden: Yüzde 30-40 civarında…

Okulların açılmasına az bir süre kala veliler bir yandan artan kırtasiye masraflarını hesaplamaya başlarken, bir yandan da servis ücretlerini nasıl karşılayacağını düşünüyor. 2023-2024 eğitim yılının okul servis ücretleri 0-1 Km 722 TL'den 1200 TL'ye, personelde ise 422 TL'den 640 TL'ye artırıldı. Ancak zam oranı yetersiz bulununca servisçilerden yüzde 40’lık yeni bir zam talebi geldi.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar servis ücretlerinde yaşanan sorunları Bloomberg HT’ye değerlendirdi. Servis ücretlerinde geçen seneye oranla yüzde 60 artış olduğunu söyleyen Sinar, “ 0-1 km arasında kalan ilk dilim 1300 TL oldu. Burada yüzde 65’lik bir artış yaşandı ancak kalan dilimlerde yüzde 60’lık artış yaşandı. İlk dilim 1300 TL, 23-25 km ise 3.042 TL. Tabii bunlara yüzde 35 de rehber personel ücreti ekleniyor. Rehber personel ücreti, rehber personelin kullanılması zorunlu olan okullarda uygulanıyor” şeklinde konuştu.

“OCAK AYINI BULMADAN YENİ DÜZELTME OLABİLİR”

Yılın geri kalanı için enflasyonist bir ortamda hareket edildiğini belirten Sinar, “Herhalde Ocak ayında belki de Ocak ayını bulmadan yeni bir düzeltme olabilir. Bu noktada bu rakamlar çok yüksek ücretler değil aslında. Servis hizmeti özel bir hizmet. 0-1 km 16 çocuk taşıdığınızı düşünürseniz 18-19 bin TL para yapar” ifadelerini kullandı.

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ÖZEL OKULLARDA TAŞIMA ŞİRKETİ SORUNU

Özel okullarda bazı sorunlar yaşandığını ve belirtilen tarifeye uyulmadığı 2-3 kat ücret alındığını söyleyen Sinar, “Bunun neden oluştuğuna bakarsak orada işleyişte bir sıkıntı var. Özel okul sonuçta bir ticarethane dolayısıyla bir ticaret yapıyor para kazanmaya çalışıyor. Özel okullar işini direk bir servisçi esnafına vermiyor. Bir taşımacı şirketle anlaşarak sözleşme yapıyor. Bu sözleşmeyi yaparken aralarındaki anlaşma özel öğretmen servisi, özel etkinliklere servis hizmete gibi talepler sunuyorlar. Tabi tüm özel okullar değil bazıları yapıyor. Bunlar daha işin başında ücret olarak veliye yansıyor. Taşımacı şirketlerin kendi araçları yok. Özel okulla sözleşme imzalamaları sonrası İstanbul servisçi esnafına dönüyorlar. Onlarla sözleşme yapıyorlar. Bizim meslektaşlarımız da mağdur oluyor çünkü yüzde 50-60 komisyonla çalışıyorlar. Hatta öyle örnekler var ki hala Mayıs, Haziran ayını almaya çalışan meslektaşlarımız var. Veliler haklı olarak ben yok yüksek ücret ödüyorum, meslektaşlarımız ise hala Mayıs, Haziran ayından kalan ödemelerini almaya çalışıyor. Dolayısıyla burada bir çarpıklık var” değerlendirmesinde bulundu.

“TAŞIMACI ŞİRKETLER ARADAN ÇIKARTILSIN”

Bu ilişkilerin yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çeken Sinar, “Bu araçlar dışarıdan bir yerden gelmiyor. İstanbul’daki araç filosu büyük oranda zaten İstanbul servisçi esnafına ait. Devlet okullarında büyük oranda bireysel taşımacı esnaflar sözleşme yapıyor. Özel okullar için de veliler şikayetçiyse, yetkililer şikayetçiyse burada bir düzenleme yapalım aracıları aradan çıkartalım. İstanbul servisçi esnafı zaten aynı kalitede bu hizmeti veriyor. Taşımacı şirketler aradan çıkartıldığında özel okul servis ücretleri de devlet okullarıyla aynı seviyeye gelecektir.

YÜZDE 40’LIK ZAM TALEBİ

Önümüzdeki dönem için belki Ocak veya Ocak’tan önce bir düzeltme olacaktır diye düşünüyorum. Bu fark da enflasyona bağlı olduğu için bizim tahminlerimize göre yüzde 30-40 civarında bir artış talep edeceğiz” dedi.


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