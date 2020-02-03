FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ocak ayının zam şampiyonu patlıcan

Ocak ayının zam şampiyonu patlıcan

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.02.2020 10:58 | Son Güncelleme

Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu.

Ocak ayının zam şampiyonu patlıcan

Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre patlıcan yüzde 81,46’lık fiyat artışıyla Ocak ayı zam şampiyonu oldu. Aynı ayda fiyatı en fazla alan ürün ise yüzde 14,22 ile çocuk kazağı oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi Ocak ayında yıllık yüzde 12,15, aylık yüzde 1,35 arttı. Bu verilerle birlikte Ocak ayında fiyatı en fazla değişim gösteren ürünler de belli oldu. Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) aylık olarak en yüksek artış gösteren ürün yüzde 81,46 ile patlıcan oldu. Fiyatı en çok artan ikinci ürün yüzde 35,81 ile domates olurken, en çok fiyat artışı yaşayan üçüncü ürün ise yüzde 30,90 ile mandalina oldu.

En çok fiyat düşüşü yaşayan ürün ise yüzde 14,22 ile çocuk kazağı oldu.

Fiyatı en çok artan ürünler şöyle sıralandı:
Patlıcan yüzde 81,46
Domates 35,81
Mandalina 30,90
Salatalık 24,45
Ulaşım araçları ile ilgili hizmet ücreti 22,38
Resmi evraklarla ilgili hizmet ücreti 21,63
Yeşil soğan 20,61
Sivri biber 20,04
Kuru soğan 19,45
Kabak 16,54
Ispanak 15,85
Karnabahar 14,77
Hacca gidiş ücreti 14,39
Patates 10,67
Doğalgaz abonman ücreti 10,53
Diş dolgu ücreti 9,58
Köprü geçiş ücreti 8,02
Kablolu-özel televizyon yayın hizmetleri 7,45
Mücevher (altın) 6,56

Fiyata göre en çok azalan ürünler ise şöyle sıralandı:
Kazak (çocuk için) 14,22
Gömlek (kadın için) 13,65
Elbise (kadın için) 13,16
Hırka (kadın için) 13,06
Kaban (kadın için) 12,89
Kazak (kadın için) 11,68
Ceket (erkek için) 10,96
Sweatshirt (çocuk için) 9,75
Erkek mont 9,73
Yemek odası takımı 8,72
Bot (çocuk için) 8,30
Genç odası takımı 8,17
Eşofman (erkek için) 7,58
Ankastre mikrodalga fırın 7,02
Oturma odası takımı 6,76
Tek masa 6,66
Pantolon (kadın için) 6,49
Gömlek (çocuk için) 6,30
Kanepe 5,63
Gömlek (erkek için) 5,50

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
PARTNERDoğuştan 31 parmaklı olan 63 yaşındaki kadın 'cadı' ilan edildiDoğuştan 31 parmaklı olan 63 yaşındaki kadın 'cadı' ilan edildi
İşte fiyatı en çok artan ürün!İşte fiyatı en çok artan ürün!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Son dakika: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Yeni dönem bugün başlıyor!

Yeni dönem bugün başlıyor!

Binlerce çalışanı ilgilendiren haber! İş yerinde bunu yapan yandı

Binlerce çalışanı ilgilendiren haber! İş yerinde bunu yapan yandı

İkinci el otomobiller dudak uçuklattı

İkinci el otomobiller dudak uçuklattı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Altına yatırım yapacaklar dikkat

Altına yatırım yapacaklar dikkat

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vestel Beyaz Eşya’ya Japonya’dan TPM Özel Ödülü

Vestel Beyaz Eşya’ya Japonya’dan TPM Özel Ödülü

Vodafone, robotik süreç otomasyonu ile çalışanlarına 4 bini aşkın saat kazandırdı

Vodafone, robotik süreç otomasyonu ile çalışanlarına 4 bini aşkın saat kazandırdı

Bakan Pekcan açıkladı! Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Bakan açıkladı! Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Enflasyon Ocak ayında yüzde 12,15'e yükseldi

Enflasyon Ocak ayında yüzde 12,15'e yükseldi

TÜFE sepetinde gıda ağırlığı düştü, alkol-tütün ağırlığı arttı

TÜFE sepetinde gıda ağırlığı düştü, alkol-tütün ağırlığı arttı

Uzmanlar uyardı! İkinci el otomobilde 'kapora tokatçılığına' dikkat

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.