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Ocakta kartla ödeme tutarı yüzde 16 artarak 103 milyar TL oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.02.2021 10:25 | Son Güncelleme

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 103 milyar TL oldu. Ocak ayında en fazla kartlı ödeme tutarı artışı yüzde 65'lik oranla elektronik eşya sektöründe görüldü. Kamu-vergi ödemeleri sektöründeki kartlı ödeme tutarı yüzde 22 artarken, kartlarla yapılan her 5 TL vergi ödemesinin 3 TL'si internetten gerçekleşti.

Ocakta kartla ödeme tutarı yüzde 16 artarak 103 milyar TL oldu

BKM, ocak ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, ocak ayı sonunda Türkiye'de 76,5 milyon adet kredi kartı, 140,3 milyon adet banka kartı ve 44 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

Geçen yılın ocak ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 9'luk, banka kartı adedinde yüzde 5'lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 31'lik artış yaşandı.
Toplam kart sayısı ise 260,8 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 103 milyar TL oldu.

Bu ödemelerin 86,2 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken, 15,6 milyar TL'sinde banka kartları, 1,2 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Büyüme oranları özelinde incelendiğinde kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 13, banka kartı ile ödemelerde yüzde 28, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 145 olarak gerçekleşti.

KARTLI ÖDEMELERDE EN FAZLA ARTIŞ ELEKTRONİK EŞYADA

Verilere göre, ocak ayında kartlarla yapılan ödemelerin sektör dağılımı incelendiğinde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyümenin yüzde 65 artış ve 7,8 milyar TL'lik ödeme ile elektronik eşya sektöründe olduğu görüldü.

Elektronik eşya sektörünü sırasıyla, yüzde 50 artış ve 4,5 milyar TL'lik ödeme ile yapı malzemeleri, yüzde 42 artış ve 31,7 milyar TL'lik ödeme ile market-gıda, yüzde 25 artış ve 1 milyar TL'lik ödeme ile bireysel emeklilik, yüzde 22 artış ve 5,5 milyar TL'lik ödeme ile de kamu-vergi ödemeleri sektörleri takip ediyor.

KARTLA KAMU-VERGİ ÖDEMELERİ YÜZDE 22 ARTTI

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksitinin de ödendiği ocak ayında, bu ödemeleri kapsayan "kamu-vergi ödemeleri" sektöründe kartlı ödeme tutarı 5,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bu değer 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 22'lik bir büyümeye denk gelirken vergi ödemelerinin toplam kredi kartı ödemeleri içindeki payı yüzde 4,9'dan yüzde 5,2'ye yükseldi.

Verilere göre, kamu tahsilatlarında kartlı ödemeler yaygınlaşmaya devam ederken, finansal okuryazarlığın artmasıyla beraber bilinçlenen kullanıcılar artık kartlarını vergi gibi zorunlu ödemelerde daha çok kullanıyor.

Bu dönemde, kamu-vergi ödemelerinde internetten yapılan kartlı ödeme işlem tutarı ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 3,2 milyar TL'ye yükseldi.

İnternetten yapılan ödemeler kamu-vergi ödemelerinde gerçekleşen kartlı ödeme tutarının yüzde 59'unu oluştururken, buna göre kartlarla yapılan her 5 TL vergi ödemesinin 3 TL'si internetten gerçekleşti.

AA

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