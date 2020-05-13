Ödeme zorluğu yaşayana müjde! Trafik cezası için indirim ve taksit fırsatı...

Trafik kuralları trafikte güvenliğin ve düzenin sağlanması amacıyla uygulanır. Trafiğin bütün elemanlarının konulan bu kurallara uyması gerekir. Trafik kurallarına uyulmaması durumunda ise ceza verilir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen trafik cezalarının tutarı her sene artış göstermektedir. 2020 yılı içerisinde trafik cezalarının zam oranı %22.58 olarak belirlenmiştir.
Sürücülerin adına ya da plakalarına kesilen trafik cezalarını ödeme zorunluluğu bulunur. Trafik cezalarına, kesim tarihinden sonra erken ödeme kapsamında indirim yapılıyor. Aynı şekilde trafik cezası erken ödeme indirimi avantajının yanında; cezaları ödemeyenler için faiz uygulaması devreye sokulmuştur. Trafik cezalarının ödenememesi durumunda ise; kişilerin adına kesilen cezaları taksitlendirerek ödeme işlemi tamamlanabiliyor. İşte trafik cezalarının erken ödeme indirimi ve taksitlendirme yöntemlerine ilişkin detaylar...
Trafik cezalarının kesim tarihinden sonraki 15 gün içerisinde cezaların ödenmesi durumunda erken ödeme indirimi devreye girer. Erken ödeme ile kişilere indirim avantajı sunulmaktadır. Erken ödeme ile vatandaşlara her ceza için geçerli olan %25'lik bir indirim hakkı tanınır.
Trafik cezalarını ödemeyen vatandaşlar için taksitlendirme uygulaması devreye sokulmuştur. Taksitlendirme ve yapılandırma birbiri ile karıştırılan kavramlar olarak karşımıza çıkar. Ancak bu iki işlem arasında büyük fark bulunmaktadır. Yapılandırma tamamen devlet kararı ile faiz oranın indirilmesi ya da silinmesi anlamına gelir.
Trafik cezaları için yapılan taksitlendirme işleminde ise cezaya uygulanan faiz silinmez. Trafik cezası borçlarının vatandaşlar tarafından 4 eşit parçaya bölünmüş taksitlerle ödenmesine izin verilir. Taksit sayısına göre yeniden faiz hesaplaması yapılarak taksit tutarları belirlenir.
Trafik cezasına ilişkin taksitlendirme talebi kişinin ikamet ettiği adrese en yakın vergi dairesi üzerinden iletilebilir. Taksitlendirme başvurusu için kişilerin T.C. kimlik kartı ile başvuru yapması yeterli olur. Kimlik kartının yanı sıra sürücü belgesi (ehliyet) ya da pasaport ile de başvuruların yapılmasına izin verilir.
Taksitlendirme farkının da hesaba katılmasından sonra cezanın tutarı yeniden hesaplanır. Hesaplanan yeni tutar, 4 eşit taksite bölünür. Kişilerin başvuru sırasında ilk taksiti peşin olarak yatırması istenir. İlk taksitin yatırılmaması durumunda taksitlendirme işlemi sonlandırılır.
Taksitlendirme başvurusunun kabul edilmesi durumunda ilk taksit nakit olarak ödenmelidir. Sonraki 3 taksit ise kredi kartı ile ödenebilir. Aynı zamanda anlaşmalı bankalar aracılığıyla vatandaşlara ekstra taksitlendirme imkanı sunulur. Kredi kartı ile taksitli ödeme fırsatı veren bankalar şu şekilde belirlenmiştir:
Akbank
Aktifbank Yatırım Bankası
Albaraka Türk Katılım Bankası
Alternatif Bank
Anadolu Bank
Denizbank
QNB Finansbank
ICBC Turkey Bank
ING Bank
Kuveyt Türk Katılım Bankası
Odeabank
Şekerbank
Ziraat Bankası
Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)
Türkiye Finans Katılım Bankası
Garanti Bankası
Halk Bankası
Türkiye İş Bankası
Vakıflar Bankası
Yapı Kredi Bankası
Kredi kartı ile ödeme yapmak için belirlenen bankaların mobil bankacılık uygulamaları ile internet bankacılık hizmetleri kullanılır. e-Devlet kapısı ile Gelir Vergisi Daire Başkanlığı üzerinden de online ödemeler yapılabilmektedir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum