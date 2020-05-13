Ödeme zorluğu yaşayana müjde! Trafik cezası için indirim ve taksit fırsatı...

Trafik kuralları trafikte güvenliğin ve düzenin sağlanması amacıyla uygulanır. Trafiğin bütün elemanlarının konulan bu kurallara uyması gerekir. Trafik kurallarına uyulmaması durumunda ise ceza verilir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen trafik cezalarının tutarı her sene artış göstermektedir. 2020 yılı içerisinde trafik cezalarının zam oranı %22.58 olarak belirlenmiştir.

Sürücülerin adına ya da plakalarına kesilen trafik cezalarını ödeme zorunluluğu bulunur. Trafik cezalarına, kesim tarihinden sonra erken ödeme kapsamında indirim yapılıyor. Aynı şekilde trafik cezası erken ödeme indirimi avantajının yanında; cezaları ödemeyenler için faiz uygulaması devreye sokulmuştur. Trafik cezalarının ödenememesi durumunda ise; kişilerin adına kesilen cezaları taksitlendirerek ödeme işlemi tamamlanabiliyor. İşte trafik cezalarının erken ödeme indirimi ve taksitlendirme yöntemlerine ilişkin detaylar...

TRAFİK CEZALARINDA ERKEN ÖDEME İNDİRİMİNİN KAPSAMI NEDİR?

Trafik cezalarının kesim tarihinden sonraki 15 gün içerisinde cezaların ödenmesi durumunda erken ödeme indirimi devreye girer. Erken ödeme ile kişilere indirim avantajı sunulmaktadır. Erken ödeme ile vatandaşlara her ceza için geçerli olan %25'lik bir indirim hakkı tanınır.