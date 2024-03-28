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Ödemeler bugün başlıyor: Çoğu emekli bilmiyor! Çift promosyon hakkınız olabilir!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.03.2024 09:22
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu bankalarının zamlı promosyonunu açıklamasının ardından ödemeler bugün hesaplara geçiyor. Emekliler 8 ila 12 bin TL arasında ödeme alacak. Peki çift maaş alanlar için durum ne?

Ödemeler bugün başlıyor: Çoğu emekli bilmiyor! Çift promosyon hakkınız olabilir!

Emekli promosyonunda yeni gelişme... Kamu bankaları pazartesi günü başvuruları almasının ardından bugün zamlı promosyonlar emeklilerin hesaplarına geçecek. Emekli promosyonunda çoğu emeklinin bilmediği bir detay ortaya çıktı. Çift emekli maaşı alanlar için ayrı ayrı promosyon hakkı var.

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Milliyet'e konuşan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, "Güncelleme ile ilgili eğer halihazırda devam eden bir sözleşmeniz varsa mutlaka şubeye gitmenizi ve müşteri temsilcisine talebinizi iletmenizin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Ayrıca ATM, SMS, telefon ve e-Devlet vasıtası ile de promosyon sözleşmesinin yapılabildiğini belirtmek isterim." dedi.

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Yılmaz promosyonlara ilişkin olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sizin almış olduğunuz emekli maaşınıza göre promosyon rakamı belirleniyor. SGK son yayınlamış olduğu duyuru vasıtası ile dul yetim maaşı alanların promosyon ödemelerinin 5.000 TL’den başlayarak yukarı doğru çıktığını belirtti. En üst tavan promosyonu 12.000 TL oldu.

KİMLER ÇİFT PROMOSYON ALABİLİYOR?

Sosyal güvenlik sistemimizde 2 ayrı maaş alma hakkınız mevcuttur. Yasal mevzuatta bu dul ve yetim aylığı olarak geçmektedir. Yani siz vefat etmiş olan eşinizden hem de anne veya babanızdan maaş alabilmektesiniz. Tabi burada en önemli kıstas emekli maaşı alacağınız kişinin ölüm tarihleri ve emekli olunan kurumlar belirleyici kıstas olmaktadır.

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Örnek verecek olursak 2008 öncesinde hem eş hem de anne veya babanın vefat durumu varsa ve emeklilik kurumları da farklı ise eşten dul aylığı, anne veya babadan yetim aylığı alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca emekli maaşları da dosya bazında hissesine göre verilmektedir. Burada hem eşinizin emekli maaşını hem de anne veya babanızın maaşını alabilirsiniz. Bunlar da ayrı dosyalar olduğu için bankada ayrı ayrı promosyon hakkınız doğmaktadır."

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