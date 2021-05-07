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Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

07.05.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 3,6 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Mayıs Salı günü açıklanacak Mart 2021 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

YIL SONU BEKLENTİ 22 - 34 MİLYAR DOLAR ARASINDA

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 3 milyar 630 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentileri, 3,2 milyar dolar ile 3,9 milyar dolar arasında yer aldı.

Ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 27,1 milyar dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2021 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 22 milyar dolar ile 34 milyar dolar arasında oldu.

Cari işlemler hesabı, Şubat 2021'de 2 milyar 610 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 37 milyar 786 milyon dolar olmuştu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon TCMB
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