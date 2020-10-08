Ödemeler verilmeye başlandı... SED yardımı ne kadar, başvurusu nasıl yapılır? SED sorgulama ekranı! Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmeti nedir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Ekim ayı içerisinde SED hizmetinden yararlanan 128 bin çocuğumuz için 133,3 milyon TL ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz” açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk, ödemelerin 8-15 Ekim 2020 tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını ifade ederek, tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalardan birisi olan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın belirlediği ihityaç sahipleri vatandaşlara verilen SED yardımı verilmeye başlandı. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı almak isteyen vatandaşlar nasıl başvuru yapacağını araştırmaya başladı. PekiSED nedir? SED yardımı almanın şartları nelerdir?

Kimler SED yardımından faydalanabilir? SED yardımı başvurusu nasıl yapılır? SED ödemeleri ne zaman yapılır?** İşte SED yardımına ilişkin merak edilen tüm detaylar...