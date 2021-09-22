FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. OECD'den flaş Türkiye ekonomisi tahmini!

OECD'den flaş Türkiye ekonomisi tahmini!

22.09.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye'nin 2021 yılı büyüme beklentisini 2,7 puan artırarak yüzde 8,4 seviyesine yükseltti.

OECD'den flaş Türkiye ekonomisi tahmini!

OECD'nin "Eylül Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı. Raporda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamadaki ilerleme ile kamu ve merkez bankalarının desteğinin etkisiyle ekonomik toparlanmanın güç kazandığı belirtildi.

Küresel GSYH'nin salgın öncesi seviyelerin üstüne çıktığı aktarılan raporda, krizden çıkan ülkelerin farklı sınamalarla karşı karşıya olduğu, ekonomik toparlanmanın her ülkede eşit ölçüde gerçekleşmediği kaydedildi.

Raporda, ülkeler arasında aşılama oranındaki büyük farklılıkların ekonomik toparlanmadaki eşitsizlikleri artırdığı bildirildi.

Virüsün yeniden yayılmasının bazı ülkeleri faaliyetleri kısıtlamaya zorladığı ifade edilen raporda, bunun tedarik zincirleri üzerinde tıkanıklıklar ve baskılara neden olduğu kaydedildi.

PETROL VE METALİN FİYATI ARTTI

Raporda, ekonomilerin yeniden açılmasıyla birlikte talepteki hızlı artışın özellikle petrol ve metal gibi emtia fiyatlarının yükselmesine neden olduğuna dikkat çekildi.
Gıda fiyatlarındaki yükselişin özellikle gelişmekte olan piyasaları etkilediğine işaret edilen raporda, salgının neden olduğu tedarik zincirlerindeki gerilimlerin maliyet baskılarına katkıda bulunduğu ve nakliye maliyetlerini yükselttiği belirtildi.

Raporda, enflasyon görünümünün önemli derecede farklılık gösterdiği, ABD ve bazı gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde hızla yükseldiği, Avrupa'daki bazı gelişmiş ülkelerde ise görece düşük seyrettiği aktarıldı.

KÜRESEL EKONOMİ İÇİN BÜYÜME TAHMİNİ DÜŞTÜ

OECD'nin 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerine yer verilen raporda, mayısta 2021 için yüzde 5,8 olarak açıklanan küresel ekonomi için büyüme tahmini yüzde 5,7'ye düşürüldü. Bu rakam, 2022 için ise yüzde 4,4'ten 4,5'e çıkarıldı.

Daha önce 2021 için yüzde 6,9 olarak açıklanan ABD ekonomisinin büyüme tahmini yüzde 6'ya indirildi. ABD ekonomisinin 2022 büyüme tahmini de yüzde 3,6'dan 3,9'a revize edildi.

Euro Bölgesi için 2021'de öngörülen yüzde 4,3'lük büyüme tahmini yüzde 5,3'e, gelecek yıl için de yüzde 4,4'ten 4,6'ya yükseltildi.

Çin ekonomisine yönelik bu yıl için daha önce yüzde 8,5, 2022 için de yüzde 5,8 olarak açıklanan büyüme tahmini değiştirilmedi.

Raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme öngörüsü yukarı yönlü güncellendi. Türk ekonomisine yönelik mayısta bu yıl için yüzde 5,7 olarak açıklanan büyüme tahmini, 2,7 puan yukarı yönlü düzeltme ile yüzde 8,4 olarak revize edildi.
Türkiye ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 3,1 oldu. Böylece Türkiye'nin 2021 yılındaki büyüme oranıyla OECD üyeleri arasında ilk sırada, G20 ülkeleri arasında da Hindistan ve Çin'den sonra üçüncü sırada yer alması bekleniyor.

Kaynak: AA

Merkez Bankası politika faiz kararı ne olacak? Sabit kalması bekleniyorMerkez Bankası politika faiz kararı ne olacak? Sabit kalması bekleniyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarlada 3,5 lirayken markette neredeyse 3 katı!Tarlada 3,5 lirayken markette neredeyse 3 katı!
PARTNERHadise'den 'bebek' açıklamasıHadise'den 'bebek' açıklaması
Altının kilogramı 492 bin liraya yükseldiAltının kilogramı 492 bin liraya yükseldi
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hatay'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Bolu Dağı'ndaki kazada tır bariyerlere asılı kaldı

Bolu Dağı'ndaki kazada tır bariyerlere asılı kaldı

Kasımpaşa'da Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa'da Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Erzurum'da patates, ayçiçeği ve mısır hasadına başlandı

Erzurum'da patates, ayçiçeği ve mısır hasadına başlandı

Tekirdağ'da çocuklar aileleriyle pedal çevirdi

Tekirdağ'da çocuklar aileleriyle pedal çevirdi

Şanlıurfa'da hırsız ev sahibini ağır yaraladı

Şanlıurfa'da hırsız ev sahibini ağır yaraladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

BDDK'dan tüketici kredileriyle ilgili flaş karar

BDDK'dan tüketici kredileriyle ilgili flaş karar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İki yıldır fiyatı artmayan tek ürün!

İki yıldır fiyatı artmayan tek ürün!

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Günlük 300 liraya eleman bulamıyor!

Günlük 300 liraya eleman bulamıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.