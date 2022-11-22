OECD’den rahatlatan açıklama: ‘2023’te küresel resesyon yok ama…’

OECD, 2023 için temel senaryosunda küresel bir resesyon öngörmediğini, ancak dünya ekonomisinde ciddi bir yavaşlama beklediklerini bildirdi. OECD Baş Ekonomisti Alvaro Santos Pereira, bugün yayınlanan "Ekonomik Görünüm" raporunda yaptığı değerlendirmede, "Şu anda çok zor bir ekonomik görünümle karşı karşıyayız. Temel senaryomuz küresel bir durgunluk değil, ancak 2023'te dünya ekonomisi için önemli bir büyüme yavaşlaması öngörüyoruz ve enflasyonun birçok ülkede düşüş gösterse de hala yüksek kalacağını öngörüyoruz" dedi.

RİSKLER ÖNEMİNİ KORUYOR

Risklerin önemli olmaya devam ettiğini belirten Pereira, "Bu zor ve belirsiz zamanlarda, politikanın bir kez daha önemli bir rol oynaması gerekecek. Enflasyon ile mücadele için para politikasının daha da sıkılaştırılması şart ve mali politika desteği daha hedefli ve geçici hale gelmelidir" ifadelerini kullandı.

"Temiz enerji kaynaklarının ve teknolojilerinin uygulanmasına ve geliştirilmesine yatırımı hızlandırmak, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve enerji güvenliğinin sağlanması için çok önemli olacak" değerlendirmesini yapan Pereira, "Yapısal politikalara yeniden odaklanılması, politika yapıcılara istihdam ve verimliliği destekleme imkanı verecek" dedi.

"Bu krizin üstesinden gelinmesi bizim ellerimizde" diye konuşan Pereira, "Eğer doğru politika setini uygulamayı seçersek, başarılı olma şansızımı kesinlikle artırırız" ifadeleri kullandı.

GELECEK 2 YIL İÇİN BÜYÜME TAHMİNLERİ

OECD Ekonomik Görünüm raporunda 2022, 2023 ve 2024 için GSYH büyüme tahminleri yüzde 3,2, 2,2 ve 2,7 olarak ortaya konurken, 2022 dördüncü çeyrekte büyümenin yüzde 2,0 olacağı öngörüldü.

G20 ekonomilerinin bu yıl ve 2023 ile 2024'te yüzde 3,0, yüzde 2,2 ve yüzde 2,7 büyüyeceğini tahmin eden OECD, üye ülkelerde büyümenin 2022'de yüzde 2,8, 2023'te yüzde 0,8 ve 2024'te yüzde 1,4 olacağını öngördü.

ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 1,8 büyüyeceğini ve gelecek yıl büyümenin yüzde 0,5'e yavaşlayacağını tahmin eden OECD, Euro Bölgesi için 2022 büyüme beklentisini yüzde 3,3 olarak ortaya koyarken 2023 ve 2024 beklentilerini yüzde 0,5 ve yüzde 1,4 olarak ortaya koydu.



