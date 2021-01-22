OECD İstanbul Merkezi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

OECD İstanbul Merkezi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajla katıldığı törenle açıldı. Gönderdiği video mesajda sözlerine bugün hizmete alınan İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) İstanbul Merkezi'nin hayırlı olmasını temenni ederek başlayan Erdoğan, "Aranızda bizzat bulunamasam da video mesaj yoluyla da olsa heyecanınızı paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin, 60'ıncı kuruluş yıl dönümü geride bırakılan, dünyanın önde gelen 37 ekonomisinin üye olduğu OECD'nin kurucu üyelerinden olduğunu aktaran Erdoğan, "Küresel ekonomi idaresinin temel sütunlarından biri olan OECD'nin bir merkezinin Türkiye'de tesis edilmesini arzu ediyorduk." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Berlin, Meksika, Tokyo ve Washington'dakilere ilaveten İstanbul'umuzda faaliyete geçecek merkezin inşallah başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyorum. İstanbul'u, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası örgütler bakımından merkez haline getirme hedefimize de böylece bir adım daha yaklaşıyoruz. OECD'nin İstanbul Merkezi vasıtasıyla teşkilatın Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya dahil geniş coğrafyalara yönelik çalışmalarına, inşallah bundan sonra daha fazla katkıda bulunma fırsatı yakalayacağız." şeklinde konuştu.

'SALGIN, VAR OLAN KÜRESEL DURGUNLUĞUN DAHA DA DERİNLEŞMESİNE YOL AÇTI' Koronavirüs salgınının, ülkeleri iktisadi ve sosyal gelişmişlik düzeyleri ne olursa olsun, küresel çaplı ağır imtihanlarla karşı karşıya bıraktığına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Salgın, var olan küresel durgunluğun daha da derinleşmesine yol açtı. Sadece ekonomik sıkıntıların değil, toplumdaki adaletsizliğin de arttığını gördük. Bu şartlar altında, OECD hem salgınla mücadelede hem de salgının ortaya çıkardığı iktisadi ve sosyal sorunların çözümünde ön almıştır. Küresel ölçekte iktisadi büyüme ve istihdamı tekrar canlandırma yönünde güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir tedbirler içeren öneriler hazırlamıştır. Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşlarıyla G20, Dünya Ticaret Örgütü dahil diğer uluslararası örgütlerle etkin iş birliği sergilemiştir. Bu çalışmalar, önümüzdeki dönemde toparlanma sürecinin hızlanmasını sağlayacaktır. İnşallah bu süreçte İstanbul Merkezi, hem teşkilatın ortak ülkelere yönelik stratejisine hizmet edecek hem de üye olmayan ülkelerle ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi doğrultusunda gayret gösterecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkezin ev sahipliği yapacağı üst düzey etkinliklerle üye ve ortaklar bakımından önemli bir buluşma noktası haline geleceğini vurguladı. Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Merkezin, OECD'nin çalışmalarında gerçek anlamda 'merkezi' bir rol üstlenmesini temenni ediyoruz. OECD İstanbul Merkezi'nin Paris ile iletişim halinde çok geniş bir alanda hizmet sunmasını bekliyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, başta Ticaret ve Dışişleri Bakanlarım ve Sayın Genel Sekreter olmak üzere merkezimizin açılışında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sayın Genel Sekretere, 1 Haziran 2021 itibarıyla tamamlayacağı görevi boyunca yaptığı çalışmalar için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyor, üstleneceği yeni vazifelerde şimdiden başarılar diliyorum. OECD İstanbul Merkezi'nin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, sizleri bir kez daha en kalbi duygularımla selamlıyorum." BAKAN PEKCAN: YENİ BİR DÖNEM BAŞLATIYORUZ Bakan Pekcan, OECD İstanbul Merkezi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, değerli bir kazanım olan bu merkezin, hem Türkiye hem de Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yı içine alan coğrafyayla ilgili önemli çalışmalar yapacağını söyledi.

Pekcan, Kovid-19 salgınının tüm dünyayı ciddi bir dönüşüme zorladığını, bu süreçte, uluslararası iş birliklerinin ne kadar önemli olduğunun, yıkıcı rekabetten ziyade, adil ve yapıcı rekabetin ne denli gerekli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını ifade ederek, "Şimdi vakit, OECD’nin de sıklıkla vurguladığı gibi 'pandemi sonrası dünyayı yeniden ve daha iyi inşa etme' vaktidir. Bu çerçevede, OECD’den ve OECD İstanbul Merkezi’nden, ülkemiz, bölgemiz ve dünya adına önemli katkılar bekliyor olacağız. Biz de Türkiye olarak yapılacak tüm çalışmalarda etkin bir şekilde yer almaya ve katkı sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu. OECD’nin kurucu üyelerinden birisi olan Türkiye ile OECD arasında uzun süredir devam eden değerli bir iş birliği bulunduğuna dikkati çeken Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak OECD çalışmalarını yakından takip etmekle kalmadığımızı, aynı zamanda pek çok çalışmaya etkin katkıda bulunduğumuzu vurgulamak isterim. Merkezin kuruluşuyla birlikte Türkiye ve OECD arasındaki ilişkilerde de yeni bir dönem başlatıyor olacağız." dedi.

'AYDINLATICI KATKILAR SUNACAKTIR' Pekcan, OECD İstanbul Merkezi'nin sosyoekonomik gelişmişlik ve kalkınma konularında öncü ve saygın bir uluslararası kuruluş olan OECD’nin politika önerilerinin, standartlarının ve yöntemlerinin bölgeye yayılabilmesine katkı sunacağına işaret ederek, OECD’nin küresel erişim ve etkinliğini güçlendireceğini vurguladı. OECD İstanbul Merkezinin, bölge ülkelerinde ihtiyaç duyulabilecek sosyoekonomik reformların hızlandırılması yönünde, düşünsel ve teknik girdiler sunabileceğinin altını çizen Pekcan, şunları kaydetti: "Bildiğiniz üzere, Türkiye olarak hiçbir zaman içine kapanık ve sadece kendi menfaatleri peşinde koşan bir ülke olmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, bugüne kadar bölgesel refah ve bölgesel gelişmişlik başta olmak üzere, her türlü küresel iş birliğinin yapıcı ortağı olduk. Gerek tek taraflı yardımlarımız ve teknik destek çalışmalarımızla gerekse uluslararası inisiyatiflere sunduğumuz etkin katkılarla, ülke olarak, bölgesel ve küresel iş birliğinin savunucusu olmaya devam edeceğiz. OECD İstanbul Merkezi’nin de bölgesel ve küresel dayanışma ve eşgüdüm anlamında önemli hizmet ve katkılarda bulunmasını umuyoruz. İnanıyoruz ki OECD İstanbul Merkezi, tüm paydaşlarına ekonomik büyümeyi sağlamanın etkili, sürdürülebilir ve kapsayıcı yolları ile ilgili aydınlatıcı katkılar sunacaktır."

Pekcan, "sürdürülebilirlik" ve "kapsayıcılık" ana başlıkları altında, rekabetçilik, girişimcilik, ticaret, kamu yönetişimi, yatırım, inovasyon, beşeri sermayenin harekete geçirilmesi, kapasite geliştirme, ekonomik dayanıklılık, bağlantılılık ve yeşil büyüme gibi alanların OECD İstanbul Merkezi’nin odaklanacağı önemli çalışma alanları olacağını söyledi. Pekcan, "OECD İstanbul Merkezi'nin kullanımı için İstanbul’un en merkezi konumlarından birisinde bir ofis tahsis etmiş bulunmaktayız. Merkez, ilk etapta 5 yıllık bir süre için kurulmuş olacak. Ancak biz biliyoruz ki ortaya çıkaracağı seçkin çalışmalar sonucunda bu merkez, daha uzun yıllar boyunca İstanbul’da kalacaktır. Türkiye olarak, merkezin layıkıyla faaliyetlerini yerine getirebilmesi amacıyla her yıl 1 milyon avro tutarında bir gönüllü katkı sağlayacağız." diye konuştu. 'OECD'NİN TÜRKİYE'Yİ VE İSTANBUL'U SEÇMESİ OLDUKÇA DOĞRU VE YERİNDE BİR SEÇİM' Bakan Pekcan, merkezin çalışmalarını sorunsuz ve etkin şekilde sürdürmesi için de gerekli tüm desteğin verileceğini ifade ederek, 1 Haziran itibarıyla görevini devredecek olan OECD Genel Sekreteri Angel Gurria'nın 15 yıldır bulunduğu görev döneminde OECD'nin bir düşünce kuruluşundan çok uygulama kuruluşuna dönüştüğünü ve küresel etkinliğinin arttığını belirtti.