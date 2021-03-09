FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. OECD: “Türkiye 2021'de Yüzde 5,9 Oranında Büyüyecek”

OECD: “Türkiye 2021'de Yüzde 5,9 Oranında Büyüyecek”

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.03.2021 18:22 | Son Güncelleme

OECD, 2021 yılı ilk çeyrek raporunda, Türkiye'nin 2021'deki büyüme tahminini 3 puan yükselterek, yüzde 3,6'dan yüzde 5,9'a çekti

OECD: “Türkiye 2021'de Yüzde 5,9 Oranında Büyüyecek”

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye'nin 2020 yılında büyüme kaydeden ender ülkeler arasında yer aldığını açıkladı.OECD rakamlarına göre Türkiye 2020 yılında yüzde 1,8 oranında büyüdü. Örgüt, Türkiye'nin 2021'deki büyüme tahminini de 3 puan yükselterek, yüzde 3,6'dan yüzde 5,9'a çekti. OECD, 2022'deki büyümenin ise yüzde 3 oranında gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

Merkezi Paris'te bulunan OECD’nin, 2021 yılı ilkçeyrek görünüm raporunda, pandemiyle mücadele kapsamında hükümetlerin "ekonomiyi yeniden canlandıracak ek mali destek programlarını" uygulamaya koymasının tahminleri olumlu yönde değiştirdiği belirtildi.

OECD raporunda, 2021-2022 karşılaştırmalı büyüme tahminlerine yer verilirken, dünya ekonomisinin 2021 yılında ortalama 5,6 oranında büyüyeceği belirtildi. Bu rakam daha önce yüzde 4,2 olarak açıklanmıştı. OECD 2022 büyüme tahminini de dünya ortalamasında yüzde 3,7'den yüzde 4'e çıkardı.

Türkiye ekonomisinin büyüme tahminlerinin de revize edildiği raporda, Türkiye'nin daha önce 2,9 oranında belirlenen büyüme rakamının 2021'de yüzde 5,9 oranında gerçekleşeceği belirtildi. Ancak 2022'de, 3,2 olarak tahmin edilen büyüme rakamının, 0,2'lik bir revizyonla, yüzde 3'e gerileyeceği kaydedildi.

Hindistan, Çin, ABD ve Türkiye ortalamanın üstünde

Rapora göre, bu yıl en çok yüzde 12,6 ile Hindistan; yüzde 7,8 ile Çin; yüzde 6,5 ile ABD; yüzde 5,9 ile de Türkiye büyüyecek. Türkiye'yi 2021 büyüme rakamları sıralamasında Fransa, İspanya, İngiltere , Endonezya ve Kanada izliyor.

Örgütün 2022 tahminlerinde ise tümüyle farklı bir sıralama yer alıyor. Buna göre 2022'de büyüme tahmini dünyada yüzde 4 oranında gerçekleşiyor. Bu tahminlere göre, Hindistan ve Endonezya yüzde 5,4 ile ilk sırada yer alıyor. Ardından Çin yüzde 4,9, İspanya yüzde 4,8, İngiltere yüzde 4,7, Kanada da yüzde 4 oranında büyüyecek. Türkiye ise Aralık ayında yapılan 3,2 puan tahmininden 0,2 puan gerileyerek, yüzde 3'lük büyüme tahmini ile 17'inci sırada yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey 1 telefonla başlamış! Vahşet aylar sonra ortaya çıktı: Yasak aşk iddiası Her şey 1 telefonla başlamış! Vahşet aylar sonra ortaya çıktı: Yasak aşk iddiası
EPGİS açıkladı: Benzine zam geldi! EPGİS açıkladı: Benzine zam geldi!
Mübaşir alımları nasıl gerçekleşir?Mübaşir alımları nasıl gerçekleşir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bir flaş karar daha! 2 hafta boyunca kapalı olacak
Bir flaş karar daha! 2 hafta boyunca kapalı olacak
Hayvanat bahçesinde korkunç olay!
Hayvanat bahçesinde korkunç olay!
Bu yumurtayı görenler şaşırıyor!
Bu yumurtayı görenler şaşırıyor!
Tokat'ta üretiliyor, siparişlere yetişemiyorlar!
Tokat'ta üretiliyor, siparişlere yetişemiyorlar!
Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselir mi?
Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselir mi?
22 ayar gram bilezik ne kadar?
22 ayar gram bilezik ne kadar?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
22 ayar gram bilezik ne kadar?
22 ayar gram bilezik ne kadar?
Kamu bankalarının çalışma saatleri değişti!
Kamu bankalarının çalışma saatleri değişti!
Altın neden yükselmiyor?
Altın neden yükselmiyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son Dakika: Benzine zam geldi! Pompa fiyatlarına yansımayacak
EPGİS açıkladı: Benzine zam geldi!
EPDK'dan 7 şirkete elektrik üretim lisansı
EPDK'dan 7 şirkete elektrik üretim lisansı
İTO: 'Restoranların dışı ‘kırmızı' kaldıkça, içinin rengi fark etmez'
Kafelerle ilgili dikkat çeken sözler
Türkiye, mobil yazılım dünyasının yeni Hindistan'ı olacak
Türkiye yeni Hindistan olacak
OECD küresel büyüme tahminlerini yükseltti
OECD küresel büyüme tahminlerini yükseltti
Bu yumurtayı görenler şaşırıyor! İşte mavi yumurtanın fiyatı!
Bu yumurtayı görenler şaşırıyor!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.