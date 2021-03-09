OECD: “Türkiye 2021'de Yüzde 5,9 Oranında Büyüyecek”

Türkiye ekonomisinin büyüme tahminlerinin de revize edildiği raporda, Türkiye'nin daha önce 2,9 oranında belirlenen büyüme rakamının 2021'de yüzde 5,9 oranında gerçekleşeceği belirtildi. Ancak 2022'de, 3,2 olarak tahmin edilen büyüme rakamının, 0,2'lik bir revizyonla, yüzde 3'e gerileyeceği kaydedildi.

OECD raporunda, 2021-2022 karşılaştırmalı büyüme tahminlerine yer verilirken, dünya ekonomisinin 2021 yılında ortalama 5,6 oranında büyüyeceği belirtildi. Bu rakam daha önce yüzde 4,2 olarak açıklanmıştı. OECD 2022 büyüme tahminini de dünya ortalamasında yüzde 3,7'den yüzde 4'e çıkardı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye'nin 2020 yılında büyüme kaydeden ender ülkeler arasında yer aldığını açıkladı.OECD rakamlarına göre Türkiye 2020 yılında yüzde 1,8 oranında büyüdü. Örgüt, Türkiye'nin 2021'deki büyüme tahminini de 3 puan yükselterek, yüzde 3,6'dan yüzde 5,9'a çekti. OECD, 2022'deki büyümenin ise yüzde 3 oranında gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

Hindistan, Çin, ABD ve Türkiye ortalamanın üstünde

Rapora göre, bu yıl en çok yüzde 12,6 ile Hindistan; yüzde 7,8 ile Çin; yüzde 6,5 ile ABD; yüzde 5,9 ile de Türkiye büyüyecek. Türkiye'yi 2021 büyüme rakamları sıralamasında Fransa, İspanya, İngiltere , Endonezya ve Kanada izliyor.

Örgütün 2022 tahminlerinde ise tümüyle farklı bir sıralama yer alıyor. Buna göre 2022'de büyüme tahmini dünyada yüzde 4 oranında gerçekleşiyor. Bu tahminlere göre, Hindistan ve Endonezya yüzde 5,4 ile ilk sırada yer alıyor. Ardından Çin yüzde 4,9, İspanya yüzde 4,8, İngiltere yüzde 4,7, Kanada da yüzde 4 oranında büyüyecek. Türkiye ise Aralık ayında yapılan 3,2 puan tahmininden 0,2 puan gerileyerek, yüzde 3'lük büyüme tahmini ile 17'inci sırada yer alıyor.

