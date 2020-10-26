ÖGG sınav sonuçları 89. açıklanıyor... 2020 EGM ÖGG sınav sonuçları öğrenme ekranı! 89.ÖGG (özel güvenlik) sınav sonuçları açıklandı mı?

89.ÖGG (özel güvenlik) sınav sonuçlarının takvime göre bugünlerde açıklanması bekleniyor. Özel Güvenlik 89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları açıklanan takvime göre bugün açıklanacaktı. Henüz açıklanmadığı için adaylar sürekli EGM ÖGG sınav sonuçları öğrenme ekranından sonuçları kontrol ediyor.

Sınava giren adaylar sonuçlarını başkanlığın “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” bölümünden öğrenebilecek. Adaylar sonuçların açıklanmadığını inceledikçe ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştırıyor. Özel Güvenlik Sınavına giren adaylar kullanıcı bilgilerini sisteme girerek sınav sonuçlarıyla birlikte, yazılı sınava yaptıkları itiraz sonuçlarını da görebilecek. 89.ÖGG (özel güvenlik) sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 TC ile 89. ÖGG sonuç sorgulama. İşte ÖGG sınav sonuçlarını takip edebileceğiniz EGM sonuç ekranı… ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Özel Güvenlik 89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları ne zaman açıklanıyor merak konusu oldu. Sınava giren adaylar ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranından araştırmaya başladı. Özel Güvenlik 89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında aşağıdaki ÖGG sınav sonuçları öğrenme linkinden sonuçlar öğrenilebilecek. Özel Güvenlik sınavı sonuçları "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinden erişime açılacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştırılıyor. 11 Ekim 2020 tarihinde yapılan ÖGG sınavı sonuçları hala açıklanmadı. ÖGG sınav sonuçlarının açıklanması için 30 Ekim 2020 tarihi belirlenmişti.. Özel Güvenlik sınavı sonuçları "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinden erişime açılacak. ÖGG SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ! ÖGG SINAV SONUÇ İTİRAZI HAKKINDA BİLGİLER Özel güvenlik görevlisi sınavına gören adaylar 11 Ekim tarihleri arasında yapılan sınavlara itiraz edebilecekler. ÖGG yazılı sınav sonucu ne zaman açıklanır merak edenlere 30 Ekim 2020 cuma günü açıklanacağını belirtelim. ÖGG yazılı sınav sonucuna itiraz edenler Halk bankası aracılığı ile itirazı için başvuruda bulunacaklar. İtiraz aşamasından bankaya 10 lira yatırmaları zorunludur. Daha sonra adaylar kendi adlarını vererek yatırdıkları bu tutarla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır. ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUK VE YETKİLERİ Birçok kişi özel güvenlik olmak istiyor fakat özel güvenlik görevlileri ne iş yapar bilinmiyor. Özel güvenlik görevlisi olan kişilerin görev ve sorumlulukları değişebiliyor. İşte özel güvenlik görevlilerinin görevleri!

Koruma ve güvenliği sağlamış oldukları alanlara girmek isteyen kişileri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üst aramasını gerçekleştirme, eşyalarını ise X-ray gibi çeşitli güvenlik sistemlerinden geçirme, Yangın, deprem gibi çeşitli afet durumlarında görev alanında bulunan iş yeri ve konutlara girme, Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma, Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı olan kişileri yakalama, Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri gibi etkinliklerde kimlik kontrolü yapma, Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanet alma Gibi görev yetki ve sorumluluklara sahiptir. ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI Özel güvenlik görevlisi olmak için belirli şartlar bulunur bu şartlar silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlilerine göre değişiklik gösteriyor. İşte özel güvenlik görevlisi olma şartları! Sabıkanızın temiz olması gerekiyor. Silahsız özel güvenlik görevlisi olmak için 18 yaşını doldurup 8 yıllık ilköğretim mezunu olmak yeterli oluyor.Silahlı özel güvenlik görevlisi olabilmek için 21 yaşını doldurmak gerekiyor. Özel güvenlik görevlisi başvurularına hem kadın hem de erkekler başvurabilir.