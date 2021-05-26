OGM 2083 işçi alımı başvuru şartları belli oldu! İşte OGM işçi alımı ilanı ve başvuru yapılacak kadrolar

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Orman Genel Müdürlüğü (OGM) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3 daimi, 2 bin 80 geçici toplamda 2 bin 83 işçi alımı yapılacak. Alımlar İŞKUR üzerinden yapılacak.

OGM 2083 İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) işçi alımı için başvurular 14-18 Haziran 2021 tarihlerinde İŞKUR üzerinden yapılacak. Adaylarda, aranacak özel ve genel şartlar ile diğer bilgiler, İŞKUR açık iş ilanlarında paylaşılacak.

Uygulamalı ve sözlü sınava, iş ilanında paylaşılacak kadro sayısının 4 katı kadar aday davet edilecek. Adaylar, noter huzurunda yapılacak kura sonucuna göre belli olacak.

Kura yeri ve tarihi ilanda ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sayfasından paylaşılacak.

İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan talep edilecek evrak ile sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlüklerinin internet sayfası üzerinden paylaşılacak.

İşte, illerde alınacak olan işçi sayıları tablosu;



