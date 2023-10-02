ÖĞRENCİLERE 10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET SON DAKİKA: 10 GB internet desteği ne zaman verilecek, nasıl alınır? Bakan Uraloğlu açıkladı

Öğrencilere 10 GB internet desteği hakkında son dakika açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. 10 GB ücretsiz internet uygulamasının ne zaman başlayacağı belli oldu. İşte, Bakan Uraloğlu'nun yaptığı açıklama ve öğrencilere 10 GB internet desteği hakkında merak edilenler...

ÖĞRENCİLERE 10 GB İNTERNET DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Gençlere ücretsiz 10 GB internet uygulaması hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri talimatlandırdı. Biz bu konu üzerinde 3 aydır çalışıyoruz. 3.6 milyon gencimizi kapsayacak bir proje. 3 tane operatörümüzden teklifleri aldık. 10 GB interneti hak eden kişilerin kullanmasını sağlamış olacağız. Tanımlanmış olan telefonda bunun kullanılmasını biz sağlamış olacağız. Başkası kullanamayacak. BTK vasıtasıyla biz bunu sağlayacağız.

Bu ay başlarız. En ihtiyaç olan nokta bu ay. Bizde bu ay içinde başlatmış oluruz. Yerli üretim şartı, sınır fiyat konuldu, onun altında kalan yerli üretim markalarına uygulanacak cep telefonu kampanyası var, o da bu ay hayata geçirilir."

AYLIK 10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET ŞARTLARI NELERDİR?

Gençlere 10 GB ücretsiz internet 12 ay boyunca tanımlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonları ve bilgisayarlar için 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etmişti:

"Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız.

Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir."

