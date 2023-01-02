Öğrencilere ulaşım desteği ile ilgili detaylar merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerimiz için hayata geçirilen ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programının ilk defa uygulanacağını açıkladı. Peki, Öğrencilere ulaşım desteği 2023 ne kadar oldu? Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm detaylar...

ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ 2023 NE KADAR OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine sağlanacak ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programının başladığını açıkladı.

Bakan Yanık, yaptığı açıklamada "Öğrencilerimize 2023 yılı için vereceğimiz desteğin üst limit tutarı 750 TL" diye konuştu.

ÖĞRENCİ ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakan Yanık ayrıca, söz konusu programa yapılacak başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametgâh adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması gerektiğini söyledi.



