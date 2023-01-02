FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Öğrencilere ulaşım desteği 2023 ne kadar oldu? Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır?

Öğrencilere ulaşım desteği 2023 ne kadar oldu? Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır?

02.01.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal yardımlardan yararlanan ailelerde bulunan ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine ulaşım desteği yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konu hakkında yaptığı açıklamada "Öğrencilerimize 2023 yılı için vereceğimiz desteğin üst limit tutarı 750 TL" şeklinde açıklama yaptı. Peki, Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm detaylar...

Öğrencilere ulaşım desteği 2023 ne kadar oldu? Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır?

Öğrencilere ulaşım desteği ile ilgili detaylar merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerimiz için hayata geçirilen ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programının ilk defa uygulanacağını açıkladı. Peki, Öğrencilere ulaşım desteği 2023 ne kadar oldu? Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm detaylar...

ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ 2023 NE KADAR OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine sağlanacak ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programının başladığını açıkladı.

Bakan Yanık, yaptığı açıklamada "Öğrencilerimize 2023 yılı için vereceğimiz desteğin üst limit tutarı 750 TL" diye konuştu.

ulaşım desteği 2

ÖĞRENCİ ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakan Yanık ayrıca, söz konusu programa yapılacak başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametgâh adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması gerektiğini söyledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1, 2,3 ve 10 yıllık yeni pasaport ücretleri ne kadar, kaç TL?1, 2,3 ve 10 yıllık yeni pasaport ücretleri ne kadar, kaç TL?
Milli Piyango büyük ikramiyenin çıktığı il ve ilçeler! Milli Piyango büyük ikramiyenin çıktığı il ve ilçeler!
MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2023 tam liste açıklandı! 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama! İşte kazanan numaralarMİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2023 tam liste açıklandı! 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama! İşte kazanan numaralar

En Çok Okunan Haberler

EYT'de maaş hesabı! Milyonlar 23-25 Mart tarihine kilitlendi...

EYT'de maaş hesabı! Milyonlar 23-25 Mart tarihine kilitlendi...

Sıfır ve ikinci el araba için zam mesaisi! Bugün öğlene kadar yüzde 4 zam geliyor

Sıfır ve ikinci el araba için zam mesaisi! Bugün öğlene kadar yüzde 4 zam geliyor

Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Yüzde 50 zam...

Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Yüzde 50 zam...

Vergi affı mı geliyor? Uzman isimden ses getirecek iddia

Vergi affı mı geliyor? Uzman isimden ses getirecek iddia

Suikasta uğrayan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ilk kez konuştu!

Suikasta uğrayan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ilk kez konuştu!

Ebrar'ın çılgın yılbaşı partisi! Sosyal medya bunu konuşuyor

Ebrar'ın çılgın yılbaşı partisi! Sosyal medya bunu konuşuyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.