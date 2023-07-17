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Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, kimler yararlanabilir? ÖTV ve KDV’siz öğrencilere vergisiz telefon şartları!

17.07.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrencilere vergisiz telefon satışının ne zaman başlayacağı merak konusu olurken çok sayıda vatandaş da arama motorlarında konuya ilişkin yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Bilindiği üzere AK Parti seçim beyannamesi ile ön lisans ve lisans eğitimi gören üniversite öğrencilerine ÖTV'siz cep telefonu ve bilgisayar müjdesi verilmişti. Peki, Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı? ÖTV ve KDV’siz öğrencilere vergisiz telefon şartları nelerdir, kimler yararlanabilir?

Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, kimler yararlanabilir? ÖTV ve KDV’siz öğrencilere vergisiz telefon şartları!

Öğrenciye vergisiz telefon satışının ne zaman başlayacağı konusunda bilgi edinmek isteyenler basında yer alan haberleri yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadesini kullanmıştı. TBMM'de yapılacak çalışmalar sonrası yürürlüğe girecek olan telefon vergi indirimi gelişmeleri merak konusu oldu. İşte öğrencilere vergisiz telefon konusuna dair detaylar...

VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN?


Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesi yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili son yaptığı açıklamasında " Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in çalışma yaptığını şu sözlerle ifade etmişti. "Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız." dedi.

Ancak vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması yapılmadı.

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER, KİMLER FAYDALANABİLİR?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri faydalanabilecek ve düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek.

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