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ÖĞRENCİYE 9.500 TL ALTI TELEFON MODELLERİ 2023: Öğrencilere vergisiz cep telefonu ne zaman satılacak? Vergisiz telefon şartları neler?

28.09.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrencilere vergisiz cep telefonu ne zaman satılacağı merak konusu olurken telefon modelleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "9.500 TL'yi geçmeyen telefon ve bilgisayar için 5.500 TL'ye kadar teknoloji desteği vereceğiz" sözleri sonrası incelenmeye başlandı. Birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, öğrencilere vergisiz cep telefonu ne zaman satılacak? Öğrencilere vergisiz telefon şartları neler?

ÖĞRENCİYE 9.500 TL ALTI TELEFON MODELLERİ 2023: Öğrencilere vergisiz cep telefonu ne zaman satılacak? Vergisiz telefon şartları neler?

Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışının ne zaman başlayacağı ile şartları internette araştırılıyor. "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "9.500 TL'yi geçmeyen telefon ve bilgisayar için 5.500 TL'ye kadar teknoloji desteği vereceğiz" ifadesi ile son Kabine Toplantısı'nda müjdeyi verdi. Öğrencilere vergisiz cep telefonu uygulamasına ilişkin detaylara haberimizden ulaşlabilirsiniz. İşte, öğrencilere vergisiz telefon şartları ve 9.500 TL altı modeller...

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9.500 TL ALTI TELEFON MODELLERİ

REALME

  • Realme 10 128 GB: 9.499 TL
  • Realme 6 Pro: 8.999 TL
  • Realme XT 128 GB: 8.999 TL
  • Realme 9 Pro 128 GB: 8.999 TL
  • Realme C55 128 GB: 7.999 TL

SAMSUNG

  • Galaxy A30: 7.900 TL
  • Galaxy A31: 9.499 TL
  • Galaxy A32: 9.399 TL
  • Galaxy M33 5G: 9.000 TL
  • Galaxy M20 32 GB: 8.999 TL
  • Galaxy M22: 8.684 TL
  • Galaxy A21s: 8.499 TL
  • Galaxy A22: 8.588 TL
  • Galaxy M14 5G: 8.526 TL
  • Galaxy A24: 8.299 TL
  • Galaxy A12: 7.719 TL
  • Galaxy M23 5G: 7.719 TL

GENERAL MOBİLE

  • Gm 24 Pro: 9.459 TL
  • Gm 23: 5.540 TL
  • Gm 21 Pro: 9.000 TL
  • Gm 22 Pro: 7.899 TL

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CASPER

  • Via X30 Plus: 9.399 TL
  • Via X30

HONOR

  • X9a 5G: 9.199 TL,

XİAOMİ

  • Redmi Note 12S: 9.452 TL
  • Redmi Note 12: 8.587 TL
  • Redmi Note 11S: 8.999 TL
  • Redmi Note 11: 8.390 TL
  • Redmi Note 10S: 8.499 TL
  • Redmi Note 10 5G: 7.999 TL
  • Redmi 10 2022: 5.999 TL
  • Redmi Note 10S: 8.499 TL
  • Redmi 9C: 4.799 TL

VİVO

  • Vivo Y36: 9.049 TL
  • Vivo Y35: 9.248 TL
  • Vivo Y22: 7.260 TL
  • Vivo Y16: 4.899 TL

HUAWEİ

  • Nova 9 SE: 9.399 TL
    Huawei P40 Lite: 7.899 TL
  • Nova Y90: 9.150 TL
  • Nova 8i 128 GB: 8.700 TL
  • P30 Lite 64 GB: 7.999 TL

POCO

  • M3 Pro 5G: 8.999 TL
  • M3 128 GB: 8.455 TL

VERGİSİZ CEP TELEFONU ALMA ŞARTLARI NELER?

Öğrencilere vergisiz telefon bilgisayar satışına ilişkin şartlar belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamada bulundu.

"Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonları ve bilgisayarlar için 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:

"Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız. "

vergisizi telefon satışı

VERGİSİZ TELEFON SATIŞINDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

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